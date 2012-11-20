آزاد راه حرم تا حرم باسرعت در حال ساخت است

به گزارش خبرنگارمهر، عباس رهی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان با بیان اینکه " آزاد راه حرم تا حرم" در پروژه‌های مهر ماندگار قرار گرفته است، گفت: دولت تعهد کرده است تا پایان اردیبهشت سال92 عملیات پروژه‌های مهر ماندگار به اتمام برسد و آزادراه حرم تا حرم نیز از این پروژه‌ها است.

وی با اشاره به طرح های در دست اجرای بخش راه در استان سمنان گفت: آزاد راه حرم تا حرم در بخش جنوب گرمسار آغاز شده و این طرح ملی که به دست رئیس جمهور آغاز شده با شتاب در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه امیدواریم تا پایان کار دولت، پروژه آزاد راه حرم تا حرم در مسیر تهران سمنان، قم سمنان و مسیر شاهرود مشهد به پایان برسد، تصریح کرد: این طرح از کنار بارگاه حضرت فاطمه معصومه (س) در قم شروع و تا کنار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) در مشهد ادامه دارد و مردم ایران اسلامی برای زیارت بارگاه امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) از این آزاد راه استفاده می کنند.

مقام عالی دولت در استان سمنان افزود: آزاد راه حرم تا حرم به طول یک هزار کیلومتر و در سه باند رفت و سه باند برگشت با هزینه ای قریب به 30 هزار میلیارد ریال احداث می شود.

رهی با اشاره به اینکه، این آزاد راه استان های غربی کشور را از طریق شهر قم به مشهد مقدس مرتبط می سازد و استان های شرقی نیز از این آزاد راه به قم و سایر استان های غربی کشور متصل می شوند، گفت: طول این آزاد راه یک هزار و 100 کیلومتر است که در حال حاضر در دو قطعه ساخت آن شروع شده است.

وی با بیان اینکه آزاد راه حرم تا حرم یکی از بزرگترین پروژه های آزاد راهی کشور است، گفت: با بهره برداری از این آزاد راه سوانح رانندگی به شدت کاهش می یابد و به خصوص که تلفات سوانح رانندگی در این محور پرتردد کشور کاهش می یابد.

استاندار سمنان تصریح کرد: قطعه قم تا سمنان به طول 151 کیلومتر است که 38 کیلومتر آن در استان سمنان و مابقی در استان های قم و تهران قرار دارد و بخش استان سمنان آن دارای پیشرفت سریعی است به طوری که این قطعه در حال آسفالت است.

وی اضافه کرد: قطعه گرمسار به سمنان نیز مراحل مطالعات و مکان یابی و تصرف اراضی آن تمام شده و هماهنگی لازم با دستگاه های مرتبط نیز انجام شده و آماده شروع به کار است.

رهی کاهش طول مسیر، کاهش زمان سفر، کاهش میزان مصرف سوخت و افزایش ضریب ترافیک و افزایش ظرفیت ترانزیت مسافر و کالا را از مزایای این طرح برشمرد و گفت: اعتبار کلی آزاد راه حرم تا حرم 30 هزار میلیارد ریال است که قطعه قرار گرفته در استان سمنان یک هزار و 600 میلیارد ریال اعتبار دارد که در حال اجرا است.

به گفته استاندار سمنان، ایجاد فرصت شغلی مناسب، ایجاد بستر مناسب توسعه منابع و امکانات به منظور جلوگیری از مهاجرت ساکنین حاشیه کویر و پیشروی نامطلوب کویر و گسترش شبکه آزاد راهی کشور از دیگر مزایای ایجاد آزاد راه قم - تهران - سمنان - مشهد است که با استانداردهای لازم و مشخصات فنی ویژه ای ایجاد می شود.