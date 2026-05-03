به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه یکشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در سمنان با اشاره به ایجاد هماهنگی های لازم برای افتتاح بخشی از پروژه ملی آزاد راه حرم تا حرم، ادامه داد: این پروژه راهبردی طی روزهای آتی با حضور وزیر راه در سمنان به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه آزاد راه حرم تا حرم محدوده حدفاصل آرادان تا سرخه آماده بهره برداری است، اضافه کرد: طول این مسیر ۳۶ کیلومتر است.

استاندار سمنان از جهش پیشرفت فیزیکی این پروژه ابراز خرسندی کرد و افزود: مزیت اصلی این پروژه در ارتقا زیرساخت های حمل و نقل جاده ای استان سمنان است.

کولیوند از هزینه کرد ۹ همت برای بهره برداری این پروژه خبر داد و اظهار داشت: این پروژه در افزایش ایمنی، کاهش زمان سفر، تسهیل ترانزیت و تقویت جایگاه راهبردی نقش مؤثر دارد.

وی از موافقت مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناها برای انجام عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر باقی مانده این مسیر خبر داد و تصریح کرد: با این اقدام تکمیل این کریدور شتاب بیشتری خواهد گرفت.