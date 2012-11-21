  1. بین الملل
۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۰

شینهوا گزارش داد:

تاکید مردم لس آنجلس بر لزوم توقف جانبداری واشنگتن از تل آویو

تاکید مردم لس آنجلس بر لزوم توقف جانبداری واشنگتن از تل آویو

یک رسانه چینی از تظاهرات مردم لس آنجلس در اعتراض به حمله رژیم صهیونیستی به غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا گزارش داد: بعد از ظهر سه شنبه تظاهراتی در اعتراض به حمله رژیم صهیونیستی به غزه برگزار شد و معترضین خواستار پایان کمک آمریکا به تل آویو و حملات نظامی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان شدند.

بر اساس این گزارش انبوهی از نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضین در ساختمان دولت فدرال در وست وود لس آنجلس تجمع کرده اما هیچ گزارشی درباره شمار افراد بازداشت شده منتشر نشد.

این تظاهرات در پاسخ به فراخوان ائتلاف "انسر" و برخی از گروههای دانشجویی و اقلیت ها در اعتراض به ارسال میلیاردها دلار مالیات آمریکایی ها به مردم فسلطین برگزار شد.

گفته می شود که در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه بیش از 171 نفر شهید و بیش از هزار و 400 نفر زخمی شدند.

همچنین مردم دیگر شهرهای آمریکا از جمله نیویورک، بوستون، آتلانتا، شیکاگو، دنور و سیاتل تظاهراتی را در حمایت از فلسطینیان برگزار کردند.

کد مطلب 1749402

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها