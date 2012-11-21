تاکید مردم لس آنجلس بر لزوم توقف جانبداری واشنگتن از تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا گزارش داد: بعد از ظهر سه شنبه تظاهراتی در اعتراض به حمله رژیم صهیونیستی به غزه برگزار شد و معترضین خواستار پایان کمک آمریکا به تل آویو و حملات نظامی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان شدند.

بر اساس این گزارش انبوهی از نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضین در ساختمان دولت فدرال در وست وود لس آنجلس تجمع کرده اما هیچ گزارشی درباره شمار افراد بازداشت شده منتشر نشد.

این تظاهرات در پاسخ به فراخوان ائتلاف "انسر" و برخی از گروههای دانشجویی و اقلیت ها در اعتراض به ارسال میلیاردها دلار مالیات آمریکایی ها به مردم فسلطین برگزار شد.

گفته می شود که در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه بیش از 171 نفر شهید و بیش از هزار و 400 نفر زخمی شدند.

همچنین مردم دیگر شهرهای آمریکا از جمله نیویورک، بوستون، آتلانتا، شیکاگو، دنور و سیاتل تظاهراتی را در حمایت از فلسطینیان برگزار کردند.