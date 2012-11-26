علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برگزاری مرحله نخست مسابقات فصل جاری جام حذفی در تعطیلات نیم فصل و اعتراض برخی از مدیران و مربیان تیمهای شرکت کننده در این جام به این برنامهریزی ضمن بیان مطلب فوق گفت: در زمان برگزاری قرعهکشی مسابقات، از همه در خصوص زمان و نحوه برگزاری این جام رایگیری شد و به آن رای مثبت داده شد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه فصل نقل و انتقالات نیم فصل یک روز پس از برگزاری هفته هفدهم یعنی روز 14 آذرماه آغاز میشود، تیمها میتوانند پس از ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود در هیات فوتبال استان مربوطه و دریافت کارت بازی از سازمان لیگ، از نفرات جدید در مسابقات جام حذفی استفاده کنند، البته در صورتی که قوانین موجود را رعایت کرده باشند.
دبیر سازمان لیگ همچنین خاطرنشان کرد: همانطور که اشاره شده فصل نقل و انتقالات نیم فصل لیگ دوازدهم از 14 آذرماه آغاز شده و تا شنبه دوم دیماه (02/10/91) ادامه خواهد داشت و تیمها در صورت داشتن جای خالی، خروج بازیکن مصدوم از لیست و فسخ قرارداد با یک بازیکن طبق مقررات موجود، میتوانند تا سقف 7 بازیکن جدید جذب کنند.
کاظمی در مورد ادغام سازمان لیگ حرفهای و سازمان لیگ آزادگان و تشکیل "سازمان لیگ فوتبال" اظهار داشت: طبیعتا با تشکیل این سازمان جدید، علاوه بر تغییر آئیننامهها، ساختار مجمع، هیات رئیسه و شرح وظایف آن هم تغییراتی خواهد کرد که پس از تصویت ابتدایی در مجمع سازمان لیگ و تائید نهایی توسط هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، مسابقات فصل آینده طبق قوانین جدید برگزار میشود.
وی در خصوص سهیمههای فوتبال باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان آسیا هم تاکید کرد: در این مدت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تلاش مضاعفی انجام دادند تا با حل مشکلات موجود، تعداد سهمیههای ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را افزایش دهند که خوشبختانه توانستیم با توجه به معظلات موجود در زیر ساختها از جمله در ورزشگاهها، سهمیه خوبی را کسب کنیم.
دبیر سازمان لیگ در پایان گفت: تصور شخصی من این است که باشگاهها و ورزشگاههای ایران پیشرفت خوبی داشتهاند اما بحث دریافت سهمیه مانند کنکور، رقابتی بین همه کشورها است و تمام کشورها دوست دارند بیشترین سهمیه را از آن خود کنند.
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