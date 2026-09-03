مهدی طیبی مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر بازار میوه و تره‌بار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، دو حجره متخلف که اقدام به گران‌فروشی و اجحاف در حق مردم کرده بودند، در شعبه اول بدوی علاوه بر محکومیت به پرداخت جریمه نقدی، به پلمب و نصب پارچه بر سردر حجره محکوم شدند.

وی افزود: پس از طی تشریفات قانونی، حکم پلمب این دو حجره با حضور رئیس شعبه اول بدوی، رئیس اداره نظارت بر امور شعب سیار تعزیرات حکومتی، بازرسان جهاد کشاورزی و عوامل انتظامی اجرا شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان ادامه داد: برای سه حجره دیگر در میدان میوه و تره‌بار نیز اخطار پلمب صادر شده است و به متصدیان این حجره‌ها مهلت داده شده تا وسایل ضروری و کالاهای فسادپذیر خود را خارج کنند؛ چرا که سه حجره نیز پلمب خواهند شد.

طیبی با اشاره به وضعیت تورم در استان هرمزگان گفت: در برخی حوزه‌های خاص، از جمله بازار میوه و تره‌بار، به دلیل فعالیت دلالان و واسطه‌گری افراد سودجو، قیمت‌ها بالاتر از میانگین کشوری گزارش می‌شود.

وی با انتقاد از برخی رفتارهای غیرقانونی در میدان میوه و تره‌بار بندرعباس اظهار کرد: متأسفانه تعدادی از مالکان حجره‌ها و غرفه‌ها، فضای مقابل واحد صنفی خود را در اختیار دلالان بی‌نام‌ونشان قرار می‌دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: این افراد با واسطه‌گری، فاکتورسازی و ایجاد معاملات صوری، قیمت میوه را به شکل غیرواقعی افزایش داده و فشار مضاعفی را بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کنند.

طیبی در ادامه تأکید کرد: اکثریت حجره‌داران میدان میوه و تره‌بار بندرعباس، افراد منصف و قانون‌مداری هستند که همکاری خوبی با مجموعه‌های نظارتی دارند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی تعزیرات حکومتی، حمایت از کسبه شریف و قانون‌مدار و مقابله با معدود سودجویانی است که با دلالی و گران‌فروشی، قصد دارند فشار بیشتری بر معیشت و سفره مردم وارد کنند.