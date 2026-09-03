آغاز رزمایش «جهادگران فاطمی ۵» در شهرستان شفت

سرهنگ احمد نقدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز این رزمایش اظهار کرد: گروههای جهادی بسیج سازندگی در قالب این طرح، برنامههای مختلفی را در نقاط مختلف شهرستان اجرا خواهند کرد.
وی افزود: بهسازی و نوسازی مدارس، توزیع بستههای کمکمعیشتی، واکسیناسیون دام و طیور، تکمیل مسکن محرومان و توزیع بستههای لوازمالتحریر از جمله مهمترین برنامههای پیشبینیشده در رزمایش جهادگران فاطمی ۵ است.
فرمانده سپاه ناحیه شفت با اشاره به اجرای برنامههای حمایتی در راستای کمک به خانوادههای کمبرخوردار گفت: همزمان با آغاز این رزمایش، ۲۰۰ بسته کمکمعیشتی تهیه و آماده توزیع میان افراد و خانوادههای نیازمند شهرستان شده است.
نقدپور ارزش مجموع این بستههای معیشتی را بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و ادامه داد: این بستهها با مشارکت خیرین، پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج و همچنین بسیج سازندگی سپاه ناحیه شفت تهیه شده است.
وی با تأکید بر نقش گروههای جهادی در خدمترسانی به مردم خاطرنشان کرد: حضور جهادگران بسیجی در عرصههای مختلف، علاوه بر کمک به رفع نیازهای اقشار کمبرخوردار، زمینهساز تقویت روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی در جامعه است.
فرمانده سپاه ناحیه شفت تصریح کرد: تلاش میشود با استفاده از ظرفیت گروههای جهادی، خیرین و مجموعههای بسیج، خدمات مورد نیاز مردم بهویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار شهرستان ارائه شود و بخشی از مشکلات موجود در حوزههای مختلف کاهش یابد.
رزمایش «جهادگران فاطمی ۵» در شهرستان شفت با اجرای برنامههای مختلف جهادی و خدمترسانی ادامه خواهد داشت.
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