قیام غزه ریشه در قیام عاشورا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه ضمن گرامیداشت ایام محرم و سوگواری امام حسین (ع) و هفته بسیج به آیه ای از کلام الله مجید استناد کرد و گفت: سر نزول کتاب ها و بعثت پیامبران این است که انسان از ظلمات و گمراهی وارد فضای نور و نورانیت شود، لذا اگر بخواهیم چند مصداق برای ظلمات ذکر کنیم، هوا و هوس منشایی ظلمانی دارد.

وی افزود: کفر ظلمات است، رسول خدا می خواهد مردم را از کفر به توحید وارد کند و از جهل و جاهلیت اینها را وارد نورانیت کند، از فساد و خونریزی ممانعت کند.

وی ادامه داد: دو قبیله "اوس و خزرج" بر سر یک شتر 100 سال جنگیدند و این یکی از مصادیق خونریزی و فساد است.

خطیب جمعه کرمانشاه همچنین به زنده به گور کردن دختران توسط اعراب در زمان جاهلیت اشاره کرد و گفت:این نشان دهنده جهل و از دیگر مصادیق ظلمت است.

آیت الله علما افزود: ایستادن در برابر خداوند ظلمت است، نفس طغیانگر است و هیچ گاه نباید از نفس طغیانگر غافل شد.

وی با اشاره به تاثیر تربیت بر نفس گفت: انسانی که تربیت نشود، انسانی ستمگر خواهد شد.

وی افزود: ببینید قدرت های بزرگ چه ستمی به مردمشان روا دارند، خباثت و ظلم برای آنها عادی است، رئیس جمهور آمریکا با آن همه ادعای حقوق بشر به اسرائیل حق می دهد.

وی ادامه داد: اگر انسان مودب به آداب دین نشود طغیان می کند.

آیت الله علما نفاق را از دیگر مظاهر ظلمت بر شمرد و گفت: بمب گذاری های اهواز ریشه در نفاق دارد.

وی افزود: انحراف از حق ظلمت است، امروز امپراطوری رسانه ای غرب، روز را به شب و شب را به روز تبدیل می کند و همه این موارد نشانه ظلمت است.

وی خداوند را نور مطلق توصیف کرد که همه را به این مرکزیت نور دعوت می کنند و همه را می خواهد در این صراط قرار دهد، صراطی که شیطان در آن نفوذ ندارد.

وی به قیام امام حسین (ع) در مقابل ظلم اشاره کرد و ادامه داد: وقتی امام حسین (ع) می دید که شخصیتی چون یزید در جایگاه رسول الله و در مسند اسلام نشسته چکار باید می کرد، آیا باید سکوت می کرد؟!

وی اضافه کرد: حسین (ع) این لشکر بی سابقه از اول تا آخر عالم را، لشکری که تنها 72 تن بودند، راه نیانداخت مگر برای اینکه به اهل عالم بفهماند که هدایت از ظلمات به نور چقدر ارزشمند است.

خطیب نماز جمعه ورود به فضای توحید را قابل قیاس با هیچ چیزی ندانست و قیام امام خمینی (ره) را نمونه ای از رهبری مردم از ظلمات به نور توصیف کرد و گفت: امام (ره) چه کردند،چه کسانی به جبهه ها رفتند، آیا همان جوان هایی نبودند که قبل از انقلاب در ظلمات به سر می بردند؟! پس رهبری حرف اول را می زند.

وی افزود: امام حسین (ع) نور بود و نورانی بود، سید الشهدا با تمام سرمایه هایش از جمله خانواده، مال و جانش به میدان آمد، امام (ره) نیز در زمان خود همه سختی ها را به جان خریدند، که نتیجه آن این است که امروز اسلام به سراسر دنیا صادر شده است و می تواند اسرائیل را در هشت روز زمین گیر کند.

خطیب جمعه ادامه داد: این فلسطینی ها همان مردم 20 سال پیش هستند، اما امروز کسی اسلام را هدایت می کند که نور است و نورانی است، و این نشان دهنده این است که فلسطینیان به سمت نور حرکت کرده اند.

آیت الله علما به فرموده پیامبر اکرم(ص) در خصوص امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت:" حسین از من است و من از حسینم" به چه معنی است"؟ در تفسیر می گوینداین همان حقیقت نورانی و ولایی حسین (ع) را بیان می کند، یعنی همان چیزی که ماموریت من است همان ماموریت حسین (ع) است، یعنی در فضای نورانیت و ولایت و هدایت وظیفه هردوی ما یکی است.

وی ادامه داد: پیامبر زنده کننده امر به معروف و نهی از منکر است و حسین نیز بقای اسلام است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه در پایان گفت: امام ( ره ) نیز یک اطلاعیه ای داشتند و در آن ذکر کرده بودند که " ما قیام برای اسلام می کنیم و کار به هرجا بکشد، بکشد".

وی خطاب به جوانان، بسیجیان و مومنین گفت: اگر از شما پرسیدند، علت قیام امام حسین (ع) چه بود، بگویید برای نورانی کردن عالم و بیرون کشیدن از ظلمات بود، و نمونه این مسئله همین جنگ غزه بود، ریشه این پیروزی در کجا بود؟ غزه از ایران و ایران از قیام عاشورا سرمشق گرفت.