ویسی: با VAR داوران دیگر نباید اشتباه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی شامگاه شنبه در نشست خبری پس از دیدار ذوب‌آهن اصفهان و فجر شهید سپاسی شیراز گفت: همان‌طور که پیش از بازی گفته بودم، انتظار داشتم دیداری جذاب و تماشاگرپسند را شاهد باشیم، چرا که هر دو تیم برای کسب سه امتیاز وارد زمین شده بودند.

وی افزود: نیمه نخست چندان جان‌دار نبود و هر دو تیم یکی دو موقعیت داشتند، اما نیمه دوم جذاب، دیدنی و تماشایی شد و هر دو تیم می‌توانستند به گل برسند.

سرمربی ذوب‌آهن ادامه داد: موقعیت‌های گل ما واضح‌تر، روشن‌تر و بهتر بود، اما متأسفانه همانند هفته گذشته که ۱۰ موقعیت خوب ایجاد کرده بودیم، این بار نیز نتوانستیم از فرصت‌های خود استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه کسب یک امتیاز در خانه حریف می‌تواند از نظر روحی و روانی به تیم کمک کند، گفت: این امتیاز می‌تواند ما را برای بازی‌های آینده از نظر روحی و روانی در شرایط خوبی نگه دارد.

انتظار داریم VAR از اشتباهات داوری کم کند

ویسی درباره صحنه مشکوک به پنالتی نیز بیان کرد: من اعتراضی به داوری ندارم و معمولاً اعتراض نمی‌کنم، اما وقتی VAR وجود دارد انتظار داریم داوران قاطع‌تر و دقیق‌تر تصمیم بگیرند.

وی افزود: دوستان در رختکن معتقد بودند آن صحنه صد درصد پنالتی بوده است. انتظار ما این است که وقتی VAR وجود دارد، اشتباهات به حداقل برسد و حقی از هیچ تیمی ضایع نشود.

سرمربی ذوب‌آهن با اشاره به صحنه‌های مشابه در دیدار گذشته تیمش تصریح کرد: در بازی گذشته نیز بازیکن حریف دستش بالا بود و داور اعلام کرد که دست بازیکن حالت تکیه‌گاه داشته است؛ در حالی که توپ باعث شده بود دست او در آن وضعیت قرار بگیرد.

موقعیت‌های زیادی داشتیم اما گل نزدیم

ویسی در پاسخ به ارزیابی خبرنگاران از موقعیت‌های دو تیم گفت: نمی‌گویم فجر شهید سپاسی موقعیت نداشت، اما سهم ما از موقعیت‌های خطرناک بیشتر بود.

وی ادامه داد: توپی که در دقایق پایانی از دست دادیم، موقعیتی بود که می‌توانست به گل تبدیل شود. پیش از آن نیز صحنه‌ای داشتیم که برای آن درخواست پنالتی شد، اما داور اعتقادی به اعلام پنالتی نداشت. همچنین ضربه‌ای به تیر دروازه خورد و رحمان در دهانه دروازه فرصت داشت که توپ را وارد دروازه کند.

سرمربی ذوب‌آهن خاطرنشان کرد: امید نیز فرصت خوبی داشت که توپ را به بیرون زد. در مقابل، موقعیت‌های فجر بیشتر در شلوغی‌ها و روی ضربات ایستگاهی ایجاد شد.

شیراز و هواداران فجر شایسته فوتبال زیبا هستند

ویسی در پایان با اشاره به حضور چندروزه خود در شیراز گفت: دو سه روزی در شیراز بودیم و از حضور در این شهر لذت بردیم. امیدوارم هواداران فجر شهید سپاسی نیز از بازی‌های تیمشان لذت ببرند.

وی افزود: مردم شیراز ستودنی هستند و حضور آنها در ورزشگاه اتفاق خوبی است. ورزشگاه نیز فضای زیبایی دارد، هرچند می‌تواند شکیل‌تر و حرفه‌ای‌تر باشد، اما زمین بسیار خوبی دارد و مردم می‌توانند به ورزشگاه بیایند و از فوتبال لذت ببرند.