به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی شنبه شب در نشست با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دشتی ضمن تبریک هفته دولت، اظهار کرد: وفاق و همدلی خوبی بین سران قوا و ارکان نظام وجود دارد و همه به این واقعیت رسیده‌اند که بدون وفاق، انسجام و همدلی نمی‌توان امور کشور را به پیش برد.

وی افزود: در سطح شهرستان دشتی نیز اتحاد، همدلی و همکاری مناسبی بین مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف وجود دارد که خروجی این همکاری و تعامل، خدمت بی‌منت به مردم است.

فرماندار دشتی با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ اخیر تصریح کرد: در این شرایط، همه ارکان نظام و دولت پای کار مردم بودند و دولت ضمن حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح، تأمین معیشت و نیازهای مردم را نیز در دستور کار قرار داد.

مقاتلی ادامه داد: در جنگ اخیر همه ارکان نظام، دولت، نیروهای مسلح و مردم پای کار بودند و در واقع ملت ایران و مجموعه نظام با سربلندی از این آزمون دشوار عبور کردند.

وی با بیان اینکه در شهرستان دشتی نیز همه دستگاه‌ها و مسئولان در این شرایط پای کار مردم بودند، گفت: این همدلی و همراهی نشان داد هر زمان که مجموعه مدیریتی کشور و شهرستان در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان بر مشکلات غلبه کرد و خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه داد.

فرماندار دشتی تأکید کرد: امروز رقابت میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف باید در خدمت‌رسانی به مردم باشد و هر دستگاه تلاش کند با ارائه خدمات بهتر، سریع‌تر و مطلوب‌تر، رضایتمندی مردم را افزایش دهد موفق تر عمل کرده است.

مقاتلی همچنین از همکاری و همراهی دستگاه قضایی شهرستان در پیشبرد امور و اجرای برنامه‌های شهرستان قدردانی کرد و افزود: تعامل و همکاری میان دستگاه اجرایی و مجموعه قضایی می‌تواند نقش مهمی در رفع موانع، تسریع امور و تحقق اهداف توسعه‌ای شهرستان داشته باشد.