استعفای معاون محمد مرسی/به آتش کشیدن دفاتر اخوان المسلمین در چندین شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که دفاتر اخوان المسلمین در چندین شهر اسیوط، اسماعیلیه، پورت سعید و السویس مصر هدف حمله مخالفان محمد مرسی قرار گرفته و به آتش کشیده شده است.

این در حالی است که برخی رسانه ها همچون المیادین اعلام کرده اند دفتر حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر به آتش کشیده شده است.

خبر دیگر اینکه موافقان و مخالفان محمد مرسی هم اکنون در خیابان کورنیش اسکندریه با یکدیگر درگیر شده اند و این درگیری منجر به زخمی شدن شماری از مردم شده است.

در همین راستا برخی رسانه ها اعلام کردند که "سمیر مرقص" معاون مسیحی محمد مرسی رئیس جمهور مصر در اعتراض به تصمیمات اخیر وی از سمت خود استعفا کرده است.

محمد مرسی روز گذشته طی حکمی دادستان کل مصر را برکنار و "طلعت ابراهیم عبدالله" را به عنوان دادستان کل این کشور معرفی کرد. مرسی همچنین در این حکم بر ضرورت محاکمه مجدد حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر و دیگر قاتلان انقلابیون مصری تاکید کرد.