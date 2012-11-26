جزئیاتی از ساخت ضریح امام حسین(ع)/افتخار ماندگار برای قم

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) از سال 84 توسط تعدادی از ارادتمندان اباعبدالله الحسین(ع) در قم دنبال شد تا در رقابت با سازندگان ضریح فعلی که بُهره‌های هندی و از شیعیان واقفی‌اند‌، این توفیق و افتخار با حمایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، آیت الله سیستانی و سایر مراجع معظم تقلید نصیب شیعیان اثنی عشری شود.



تلاش های خستگی ناپذیر هنرمندان و استادکاران ایرانی که با جوهره عشق به امام حسین(ع) عجین شده، شش سالی به طول کشید تا ششمین ضریح آن حضرت به اتمام رسد و عاشقان، عکس ضریحی را در چشمانشان قاب بگیرند که اوج هنر اسلامی را به رخ دنیا می‌کشد.



روز پنج شنبه ششم مهرماه سال 1391، برای همیشه در تاریخ ارادت شیعیان به خاندان اهل بیت(ع) و سیدالشهداء(ع) ماندگار شد وقتی پرده از ضریحی کنار رفت که قرار است سالها و یا قرن‌ها ملائکه‌های آسمان گرد آن پرسه زنند و دست‌های دخیل زائران را به خود گره کند.



درب‌های کارگاه ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) در مدرسه علمیه معصومیه قم از صبح یازدهم مهرماه سال جاری به مدت 15 روز به روی عاشقان سیدالشهداء(ع) باز شد، تا بار دیگر صحنه‌هایی ناب از ارادت ایرانیان به آستان کبریایی اباعبدالله الحسین(ع) رقم بخورد.



بهشت کربلا پنجره دیگری به قم گشود



بهشت کربلا انگار پنجره دیگری به قم گشوده بود و کارگاه ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) در این مدت کوتاه شاهد حضور قریب به یک میلیون زائر از سراسر ایران و حتی سایر کشورهای دنیا بود تا لحظاتی را در کنار این شاهکار هنر اسلامی ایرانی ، خود را در حرم سیدالشهداء(ع) تصور کنند و حال و هوای زیارت را در سر بپرورانند.



حالا در محرم الحرام 1434 قمری، قرار است کاروانی به راه افتد که میلیون‌ها دل عاشق را همراه خود ببرد، حرکت کاروان ضریح مطهر امام حسین(ع) در روز یازدهم محرم از صحن و سرا و بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت(ع) فاطمه معصومه(س) آغاز و بعد از گذر از شهرهای مختلف در نهایت از طریق مرز شلمچه وارد نجف اشرف و بعد از آن نیز به کربلای حسینی خواهد رسید.

حجت الاسلام تکیه‌ای جزو چهار نفری است که اولین جلسه را برای آغاز این کار بزرگ برگزار کردند که در گفتگویی با وی جزئیاتی را از چگونگی آغاز و روند اجرایی ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) در طول این سالها را جویا شدیم.



حجت الاسلام سید علیرضا تکیه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص چگونگی ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) اظهار داشت: جرقه اول ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) توسط فردی به نام آقای دانش که از ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بود زده شد که وی بواسطه رفت و آمدهایی که به عتبات عالیات داشت و در کارهای عمرانی آنجا فعالیت می‌کرد، پیشنهاد دادند که با توجه به این که ضریح امام حسین(ع) نیازمند تعویض است این کار توسط ایرانی‌ها انجام شود.



سخنگوی هیئت امنای ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) عنوان کرد: جلسه ای با حضور آقایان پارچه باف، خلج، بنده و آقای دانش برگزار شد که در واقع این جلسه آغازی شد تا رایزنی ها برای ساخت ضریح جدید مطهر امام حسین(ع) صورت گیرد.



وی در خصوص چگونگی تشکیل هیئت امنای ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) ابراز داشت: در ابتدای امر موضوع را با حجت الاسلام نظری منفرد که از اساتید حوزه علمیه قم است در میان گذاشتیم که ایشان با این امر موافقت کردند و بدنبال آن تعداد 12 نفر از افراد که در بخش های مختلف فرهنگی و علمی فعال و همچنین مورد احترام مردم و مراجع تقلید بودند انتخاب شدند و استارت کار زده شد.



حجت الاسلام تکیه ای با بیان اینکه رایزنی ها برای ساخت ضریح جدید مطهر امام حسین(ع) از سال 85 با سفری که به کربلای معلی داشتیم آغاز شد ادامه داد: رایزنی ها در این خصوص با مسئولان عراقی و تولیت عتبه حسینی در حدود یکسال به طول انجامید تا درنهایت موافقت ساخت ضریح سیدالشهداء(ع) گرفته شد و کار ساخت ضریح عملا آغاز شد.



با حمایت های آیت الله سیستانی ساخت ضریح مطهر به قمی ها محول شد



وی با بیان اینکه ضریح فعلی حرم سیدالشهداء(ع) توسط بُهره‌های هندی که شیعیان واقفی هستند ساخته شد که قدمتی 80 ساله دارد افزود: شیعیان بُهره به دلیل اینکه ضریح فعلی امام حسین(ع) را ساخته بودند تمایل زیادی داشتند که این کار را دوباره انجام دهند، اما تلاش های وافری که از سوی هیئت امنای ساخت ضریح جدید صورت گرفت و حمایت هایی که آیت الله سیستانی و دفتر ایشان در قم داشتند این کار بزرگ به قم واگذار شد .



وی عنوان کرد: رایزنی ها در این زمینه یکسالی طول کشید و در نهایت با حمایت مراجع معظم تقلید این کار بزرگ در سال 86 از سوی شیخ عبدالمهدی کربلایی تولیت عتبه مقدسه حسینی به هیئت امنای ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) در قم واگذار شد.



ضریح فعلی آسیب‌ها و پوسیدگی زیادی داشت



وی با اشاره به نیاز ضروری برای تعویض ضریح مطهر امام حسین(ع) ابراز داشت: ضریح فعلی از جنبه‌های هنری کهنه شده بود و بخش‌هایی از آن نیز همانند چوب‌هایی که در آن به کار رفته دچار پوسیدگی و از سوی دیگر هم مورد آسیب حشرات و در گذشته نیز مورد اصابت گلوله تفنگ صدامیان قرار گرفته بود که همه این موارد ما را به این نتیجه رساند که باید هر چه زودتر ضریح فعلی تعویض شود.

طرح استاد فرشچیان با اشاره رهبر معظم انقلاب برگزیده شد



حجت الاسلام تکیه ای، طرح ضریح جدید را مهمترین بخش کار برشمرد و افزود: در این راستا فراخوانی داده شد تا همه هنرمندان و صاحب نظران بتوانند طرح های خود را در این زمینه ارائه کنند.



سخنگوی هیئت امنای ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) گفت: طرح های زیادی جمع آوری شد، اما در نهایت طرح استاد فرشچیان با اشاره رهبر معظم انقلاب برگزیده و تصویب شد.



مقام معظم رهبری فرمود، قمی ها زرنگی کردند



حجت الاسلام تکیه ای عنوان کرد: هیئت امنای ساخت ضریح در ابتدای کار خدمت مقام معظم رهبری رسیدند تا از رهنمودهای ایشان برای انجام بهتر کار جویا شوند.



وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند گل سرسبد کار عتبات را برداشتید افزود: مقام معظم رهبری از این اقدامی که قرار بود اجرایی شود ابراز خرسندی و به هیئت امنای ساخت ضریح عنوان کردند، شما قمی ها در این زمینه زرنگی کردید و بعد دعا کردند که این اقدام زیبا و به تعبیر ایشان شیرین به سرانجام برسد و ضریح جدید با شکوه خاصی انتقال داده شود.



وی ادامه داد: بعد از اینکه دیدار هیئت امنای ساخت ضریح امام حسین(ع) با رهبر معظم انقلاب برگزار شد و ایشان این اقدام را تایید کردند، هیئت امنا با آیت الله سیستانی و همچنین سایر مراجع معظم تقلید قم در دیدارهای جداگانه ای از نظرات و رهنمودهای ایشان در این زمینه مطلع و بهره مند شدند.



تاکید آیت الله بهجت بر حفظ شش گوشه بودن ضریح جدید



سخنگوی هیئت امنای ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) بیان کرد: از جمله تاکیداتی که آیت الله سیستانی در خصوص ساخت ضریح داشتند این بود که ایشان تذکر دادند نوشته هایی که در ضریح مطهر به کار برده می شود باید برای مردم قابل خواندن باشد که ما در این راستا تلاش کردیم ضمن استفاده از خطوط زیبا، مطالب درج شده قابل خواندن باشد.



حجت الاسلام تکیه ای همچنین عنوان کرد: هیئت امنای ساخت ضریح در دیداری که با آیت الله بهجت داشتند تا از رهنمودهای ایشان در این زمینه بهره مند شوند، ایشان تاکید کردند که شش گوشه بودن ضریح جدید امام حسین(ع) حفظ شود چرا که شیخ مفید آورده که حضرت علی اکبر(ع) پایین پای امام حسین(ع) مدفون است.



وی با بیان اینکه کار ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) در روز 14خرداد سال 87 به طور رسمی آغاز شد افزود: در طرح اولیه ای که استاد فرشچیان ارائه دادند با درخواست عتبه حسینی تغییراتی در آن ایجاد شد که به عنوان نمونه می توان به این مورد اشاره کرد که آنها می خواستند اشعاری که در این ضریح استفاده می شود از اشعار سید رضی باشد و یا اینکه ابعاد ضریح جدید باید دقیقاَ همانند ابعاد ضریح فعلی باشد که البته استاد فرشچیان بزرگوارانه این تغییرات را لحاظ کردند.

پیشنهاد آیت الله جوادی آملی برای ساخت ضریح جدید



حجت الاسلام تکیه ای در ادامه در خصوص مشارکت مردمی در ساخت ضریح مطهرامام حسین(ع) ابراز داشت: در راستای فرموده مراجع که تأکید داشتند بگذارید همه مردم در این امر مهم شریک و سهیم باشند، ما برای دریافت پول نزد کسی نرفیتم و تنها حساب های بانکی افتتاح شد تا افرادی که می خواهند در این پروژه بزرگ سهم داشته باشند به اندازه وسع خود کمک کنند.



وی ادامه داد: به پیشنهاد آیت الله جوادی آملی مقرر شد تا طلاهایی که مردم برای این کار هدیه می‌کنند ذوب شود و در ضریح مطهر مورد بهره برداری قرار گیرد.



118 کیلو و 650 گرم طلا در ضریح مطهر امام حسین(ع) به کار رفت



وی با بیان اینکه در ضریح مطهر امام حسین(ع) 118 کیلو و 650 گرم طلا کار شده است افزود: برای ساخت ضریح مطهر طلایی خریداری نشد و همه از محل نذورات و هدایای ارادتمندان به آستان سیدالشهداء(ع) تامین شد.



آیات که در ضریح مطهر امام حسین(ع) آمده است



حجت الاسلام تکیه‌ای با بیان اینکه رئیس کمیته انتخاب آیات و روایات برای ضریح مطهر، حجت الاسلام نظری منفرد بود که ایشان زحمات زیادی را در این زمینه متقبل شدند، افزود: در ضریح جدید حرم مطهر امام حسین(ع) سوره های فجر، انسان و کوثر به طور کامل آمده است.



وی اظهار داشت: تعدادی از آیات شامل آیه « وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا » «آن کس که مظلوم کشته شده، برای ولیش سلطه(حق قصاص) قرار دادیم، اما در قتل اسراف نکند،‌ چرا که او مورد حمایت است(الاسرا/۳۳)، آیه شریفه« إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا » «خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل‌بیت دور کند و کاملا شمارا پاک سازد»(الأحزاب/۳۳)، آیه « وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ» «و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند(بگو) من نزدیکم! دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم، پس آن‌ها باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند(و به مقصد برسند)»(البقره/۱۸۶).



آیه « یَا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا » «ای کاش ماهم با آن‌ها بودیم و به رستگاری و پیروزی بزرگی نائل می‌شدیم»(النساء/۷۳)، آیه « سَلَامٌ عَلَیْکُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ» «سلام بر شما باد، وارد بهشت شوید»(النحل/۳۲)،آیه «سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ»‌ «سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان»(الرعد/۲۴)، آیه« ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِینَ » «با سلامت کامل وارد(بهشت) شوید، در حالی که در امان هستید»(حجر/۴۶) بر ضریح مطهر امام حسین(ع) نقش بسته است.



حجت الاسلام تکیه ای در ادامه با بیان اینکه تعداد 12 روایت از پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) در خصوص امام حسین(ع) در این ضریح آمده است افزود: در ضریح جدید امام حسین(ع)، کلمات مقدس الله اکبر، لا اله الا الله ، یا نور، یا الله، یا ثارالله، یا ولی الله، لبیک یا حسین(ع) و یا حجت الله نیز نقش بسته است.

احادیثی که در داخل ضریح جدید کار شده است:



پیامبر اکرم(ص) فرمود: « إنّ الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاه »، حسین(ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است.



پیامبر اکرم(ص) فرمود: « أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَیْناً ».دوستدار حسین محبوب خداست.



پیامبر اکرم(ص) فرمود: « حُسَیْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حُسَیْن». ‌حسین از من و من از حسینم.



امام صادق(ع) فرمود: «إنّ زیاره الحسین(ع) أفضل ما یکون من الأعمال»، زیارت امام حسین(ع) بهترین اعمال است.



امام صادق(ع) فرمود: مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع تَشَوُّقاً إِلَیْهِ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ أُعْطِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ کَانَ تَحْتَ لِوَاءِ الْحُسَیْنِ(ع) حَتَّى یَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَیُسْکِنَهُ فِی دَرَجَتِهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم» هرکس از سر شوق و عشق به زیارت قبر امام حسین(ع) برود خداوند او را در زمره ایمنان روز قیامت قرار می‌دهد و نامه اعمال او به دست راست او داده شود و زیر پرچم امام حسین(ع) قرار گیرد تا در جوار امام حسین جای گیرد و خداوند شنوا و دانا است.



امام صادق(ع) فرمود: « مَا مِنْ أَحَدٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا وَ هُوَ یَتَمَنَّى أَنَّهُ مِنْ زُوَّارِ الْحُسَیْنِ لِمَا یَرَى مِمَّا یُصْنَعُ بِزُوَّارِ الْحُسَیْنِ مِنْ کَرَامَتِهِمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَی» احدی نیست که در قیامت مگر این که آرزو می‌کند که ای کاش ماهم به زیارت امام حسین(ع) رفته بودیم برای این‌که در روز قیامت می بیند که زوار امام حسین(ع)‌چقدر نزد خداوند مقام دارند.



امام صادق(ع) فرمود:‌ «مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ فِی جِوَارِ نَبِیِّهِ ص وَ جِوَارِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ فَلَا یَدَعْ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ(ع) » کسی که می خواهد در همسایگی پیامبر(ص) و در کنار علی(ع) و فاطمه(س) باشد، زیارت امام حسین(ع) را ترک نکند.



امام صادق(ع) فرمود: «مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَیْنِ(ع) عَارِفاً بِحَقِّهِ کَانَ کَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حِجَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ»کسی که به زیارت امام حسین(ع) بیاید در حالی‌که به حقش معرفت داشته باشد مثل این می‌ماند که صد حج با رسول الله(ص) بجا آورده است.



امام صادق(ع) فرمود: «مَوْضِعُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ(ع) تُرْعَةٌ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّه».جایگاه قبر امام حسین(ع) دری از درهای بهشت است.



امام صادق(ع) فرمود: « مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَیْنِ(ع) عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَهُ اللَّهُ فِی أَعْلَى عِلِّیِّین ».هرکس که به زیارت امام حسین(ع)‌ نایل شود و به حق آن حضرت معرفت داشته باشد خدای متعال او را در بلندترین درجه عالی مقامات ثبت می‌کند.



امام صادق(ع) فرمود: « مَا بَیْنَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ(ع) إِلَى السَّمَاءِ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَه».ما بین قبر حسین(ع) و آسمان محل رفت و آمد ملائکه است.



امام صادق(ع) فرمود: «یَقُولُ إِنَّ إِلَى جَانِبِکُمْ قَبْراً مَا أَتَاهُ مَکْرُوبٌ إِلَّا نَفَّسَ اللَّهُ کُرْبَتَهُ وَ قَضَى حَاجَتَهُ» ‌نزد شما قبری است که هرکسی به جانبش آید خداوند غم و گرفتاریش را برطرف و حاجتش را برآورده می‌سازد.



امام صادق(ع) فرمود: « إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ص تَحْضُرُ لِزُوَّارِ قَبْرِ ابْنِهَا الْحُسَیْنِ ع فَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهم» فاطمه(س) دختر محمد(ص) نزد زائران قبر فرزندش حسین(ع) حضور می یابد و برای گناهانشان طلب آمرزش می‌کند.

نوشتن نام چهارده معصوم(ع) بر ضریح جدید امام حسین(ع)



سخنگوی هیات امنای ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) اضافه کرد: نام چهارده معصوم(ع) در ضریح فعلی وجود نداشت که در ضریح جدید امام حسین(ع) نام مبارک اهل بیت عصمت و طهارت(ع)دو بار آمده و نام علی اکبر(ع) و علی اصغر(ع) نیز نوشته شده است.



وی همچنین با بیان اینکه شعر سید رضی در مدح سیدالشهدا(ع) در ضریح جدید کار شده است ادامه داد: در ضریح جدید امام حسین(ع) تعداد 20 فراز از سلام های زیارت ناحیه مقدسه که متعلق به امام زمان(عج) است در قوس بام ضریح مطهر آمده است.



چهار هزار و 600 کیلو گرم نقره در ضریح مطهر به کار رفته است



حجت الاسلام تکیه ای با بیان اینکه در ضریح جدید، 4 هزار و 600 کیلو گرم نقره به کار رفته است افزود: گوی و ماسوره هایی که در ضریح به کار رفته، پر است و ورق های نقره ای که گل بوته ها روی آن قرار گرفته تا 4 میل ضخامت دارد که پیش بینی می شود به این سادگی در برابر سایش ها آسیب نبیند.



وی گفت: ضریح جدید امام حسین(ع) مُطلا و روکش 20 میکرونی دارد که این ضخامت حالت ورق به خود گرفته و در هیچ ضریح دیگری دیده نمی شود.



چوب پیکره ضریح ، حداقل 300 سال دوام دارد



سخنگوی هیئت امنای ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) با اشاره به دیگر ویژگی های این ضریح مطهر ابراز داشت: بنا به نظر کارشناسان پیکره این ضریح که از چوب سارج جنگل های برمه است تا 300سال به طور قطع دوام خواهد داشت که البته قدمت هزار سال را نیز برای این پیکره پیش بینی کردند.



حجت الاسلام تکیه ای با بیان اینکه مدرن ترین سیستم نورپردازی در داخل ضریح استفاده شده است تصریح کرد: برای تکمیل جلوه‌های هنری در طراحی ضریح از مدرن‌ترین شیوه‌های نورپردازی روز با قابلیت تغییر رنگ و شدت نور و تنظیم آن در خارج از ضریح مطهراستفاده شده است.



وی ابراز داشت: شاید برای نخستین بار در طول تاریخ برای طراحی سازه ضریح از مهندسین مختلف در رشته‌های عمران، معماری، مکانیک، شیمی و متالوژی و با استفاده از سیستم‌های روز مهندسی بهره گرفته شده است.

استاد سید محمد حسینی موحد، خطاط مفاهیم ضریح



وی عنوان کرد: خطاطی مفاهیم ضریح شامل آیات قرآن، احادیث حول محور سیدالشهدا(ع)، اشعار، اسماء جلاله و نام‌های مبارک معصومین(ع) بر عهده استاد سید محمد حسینی موحد که از خطاطان بنام جهان اسلام به شمار می روند بود.



مسیر حرکت کاروان ضریح جدید امام حسین(ع) تا کربلای حسینی



وی در خصوص انتقال ضریح مطهر امام حسین(ع) به کربلای معلی ابراز داشت: ضریح مطهر بعد از توقف یک روزه در بارگاه ملکوتی حضرت کریمه اهل بیت(س) با بدرقه مردم قم راهی تهران شده تا با توقف 2 روزه در میدان امام حسین(ع) تسکینی بر دل عاشقان حسینی شود.



سخنگوی هیئت امنای ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) ادامه داد: سفر ضریح مقدس امام حسین(ع) در ایران با حرکت به سمت استان مرکزی و توقف دو روزه در این استان طی روزهای 15 و 16 محرم حرکت خود را به سمت استان‌های لرستان و خوزستان آغاز خواهد کرد.



حجت الاسلام تکیه ای با بیان اینکه کاروان ضریح امام حسین(ع) حرکت فرهنگی و عاشورایی را در سطح کشور به راه خواهد انداخت گفت: قم، تهران، ساوه، اراک، بروجرد، خرم آباد، اندیمشک، شوشتر، اهواز، آبادان، خرمشهر، مشهد شهیدان شلمچه مسیر سفر ضریح مقدس اباعبدالله الحسین(ع) از ایران تا عراق وکربلای معلی است.



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مهدی بخشی سورکی



