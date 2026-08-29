به گزارش خبرنگار مهر،فاز نخست شبکه بی‌سیم دیجیتال پارک ملی بمو با هدف تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش هماهنگی محیط‌بانان و ارتقای سرعت واکنش به حوادث و تخلفات محیط زیستی عصر شنبه با حضور حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، لیلا تاج‌گردون مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس و جمعی از مسئولان استانی در پارک ملی بمو افتتاح شد.

شبکه بی‌سیم دیجیتال با استفاده از تجهیزات نوین ارتباطی، امکان ارتباط سریع‌تر و پایدارتر میان محیط‌بانان، نیروهای حفاظتی و مرکز کنترل را فراهم می‌کند و در مدیریت مأموریت‌ها و پوشش بهتر مناطق مختلف پارک نقش خواهد داشت.

این زیرساخت ارتباطی در مواقعی همچون وقوع حریق، تخلفات محیط زیستی، حوادث طبیعی و عملیات امدادی، زمینه هماهنگی سریع‌تر نیروها و واکنش به‌موقع به تهدیدها را فراهم می‌کند.

ظهرابی در این مراسم، ارتباط پایدار و سریع را از نیازهای اساسی حفاظت از عرصه‌های طبیعی دانست و گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی موجب افزایش هماهنگی نیروها و ارتقای توان عملیاتی محیط‌بانان می‌شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها، بخش خصوصی و خیران در قالب مسئولیت‌های اجتماعی برای توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های حفاظتی تأکید کرد.

تاج‌گردون نیز با اشاره به ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی گفت: مشارکت هدفمند مجموعه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در تأمین تجهیزات ارتباطی، پشتیبانی از محیط‌بانان و اجرای طرح‌های حفاظتی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست مؤثر باشد.

بر اساس این گزارش، اجرای فازهای بعدی شبکه بی‌سیم دیجیتال پارک ملی بمو نیز با هدف تکمیل پوشش ارتباطی و توسعه زیرساخت‌های نوین حفاظتی در دستور کار قرار دارد.