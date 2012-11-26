روابط عمومی مجلس اتهامات مطرح شده در اظهارات عضو جبهه پایداری را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی مجلس ضمن تکذیب این اظهارات که در آن اتهاماتی در خصوص اقدام مجلس در بزرگداشت سی سال قانونگذاری و طرح سوال از رئیس جمهور و طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده، آمده است: "با کمال تاسف یاد آور می شود اکثر مطالب این عضو ارشد جبهه پایداری کذب و توهم است و تعجب آن می باشد که این همه مطالب و اظهارات غلط و غیر واقعی چگونه با این صراحت و اطمینان توسط یک فرد روحانی ایراد می گردد و سوال اینجاست که براستی و در واقع با استناد به کدام مدرک و دلیل اینگونه اظهارات نادرست که موجب خدشه به ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی است بیان می شود".

در ادامه این تکذیبه آمده است: در شرایطی که با توجه به توصیه اکید مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ احترام قوا و مسئولین ارشد آن و رعایت مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی و پرهیز از اختلاف افکنی که انصراف نمایندگان مجلس از ادامه بررسی طرح سوال از رئیس جمهوری نیز در راستای تبعیت از فرمایشات رهبر معظم انقلاب صورت پذیرفت، آیا شایسته است با اینگونه اظهارات نسنجیده و غیر واقعی موجبات تشویش اذهان و افکار عمومی را فراهم سازیم و به ایجاد التهاب در جامعه اقدام کنیم.