«شهر خدا» فردا در شهر کتاب نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «شهر خدا» عنوان کتابی است در الهیات سیاسی، نوشته‌ آگوستین قدیس که به تازگی به قلم حسین توفیقی ترجمه و به همت انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم منتشر شده است.

این کتاب از مهم‌ترین آثار تاریخ مسیحیت به شمار می‌رود و شماری از مهم‌ترین آرای آگوستین در باب فلسفه‌ جامعه و تحول تاریخی آن و مقدرات حیات فردی و اجتماعی در پرتو اصول مسیحیت بیان شده است. وجوه مختلف شخصیت آگوستین در این کتاب به روشنی بازنموده شده است.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۷ آذر ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «شهر خدا» اختصاص دارد که با حضور دکتر فتح‌الله مجتبایی، دکتر شهرام پازوکی، پیروز سیار و دکتر حسین توفیقی در مرکز فرهنگی شهر کتاب، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.