شناسنامه آسیب های اجتماعی لرستان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون عمودی زاده ظهر دوشنبه در جلسه کمیته آسیب های اجتماعی در محل بهزیستی لرستان اظهار داشت: اهداف کلی سند کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی لرستان در قالب سه سطح آگاهسازی، مداخله و توانمند سازی و نظارت بر همکاریهای بین بخشی تدوین شده است.

وی همچنین از تهیه و تدوین شناسنامه آسیب های اجتماعی استان خبر داد و یادآور شد: این شناسنامه از دو دیدگاه تهیه شده که دیدگاه اول مربوط به نظرات عامه مردم پیرامون آسیب های اجتماعی و دیدگاه دوم نقطه نظرات کارشناسان امر است.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان افزود: شناسنامه آسیب های اجتماعی استان به تفکیک جمعیت شهری و روستایی با همکاری مراکز علمی استان تهیه شده است.

عمودی زاده با یادآوری اینکه روند رو به رشد آسیبها توجه به آسیبهای اجتماعی را امری اجتناب نا پذیر کرده است، خواستار ایجاد حساسیت اجتماعی در این زمینه در استان شد.

وی همچنین جمع آوری دقیق اطلاعات در خصوص میزان و شیوع آسیبهای نو پدید در استان را از جمله مواردی دانست که باید به آن توجه شود.

بنابر این گزارش در پایان این جلسه هر یک از مسئولین و کارشناسان نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص آسیب های اجتماعی و چگونگی کنترل آن بیان کردند.

همچنین گزارش و نتیجه پژوهش انجام شده در خصوص آسیب های نو پدید در استان که با همکاری انجمن آسیب شناسی ایرانیان شعبه لرستان صورت گرفته است در این جلسه ارائه شد.