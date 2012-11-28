استاد فرشچیان ریالی برای ساخت ضریح درخواست نکرد/ ناراحتی از شایعات

به گزارش خبرنگار مهر، "چهار سال پیش نامه‌ای از سوی محمود پارچه باف به دستم رسید که در آن نامه از من برای طراحی ضریح مطهر جدید امام حسین(ع) دعوت شده بود".



این گفته‌های استاد فرشچیان از نحوه ورودش به طراحی ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) است که استاد بعد از آنکه این دعوتنامه بدستش می‌رسد، 6 طرح متفاوت را قلم می‌زند که در نهایت یکی از آنها به تأیید نهایی رسیده و کار چهار ساله استاد محمود فرشچیان برای اجرایی کردن طرح ضریح جدید سیدالشهدا(ع) آغاز می‌شود.



استاد فرشچیان نگارگر نام آشنا، چیره دست و پرآوازه ایرانی که همه او را با تابلوی عصر عاشورایش می‌شناسند در سال 1308 شمسی در اصفهان متولد شد.



طراحی ضریح امام رضا(ع)، تابلوی پنجمین روز آفرینش، ضامن آهو و اثر ستایش، غدیر و کوثر تنها تعدادی از آثار ماندگار این هنرمند صاحب سبک نقاشی و مینیاتور ایران و جهان است که امروز با طراحی ضریح جدید امام حسین(ع) بار دیگر نام خود را در تاریخ هنر اسلامی و شیعی به ثبت رسانده است.

فرشچیان؛ ضریح جدید امام حسین(ع) از آثار کم نظیر هنری است



استاد فرشچیان معتقد بود ضریح سیدالشهدا(ع) باید شایسته این نام بزرگ باشد و او طراحی ضریح را با خط سیری هدفمند و به شکلی بدیع که مشابه آن در دیگر ضرایح مطهر ائمه معصومین(ع) تا به حال دیده نشده، پیاده کرد که به اقرار کارشناسان فن، یکی از آثار کم نظیر هنری محسوب می‌شود.



استاد فرشچیان در خصوص ویژگی‌های ضریح مطهر امام حسین(ع) عنوان می‌کند که ویژگی ضریح جدید در آن است که وقتی بیننده در مقابل آن می‌ایستد، توجه و توسل او به پروردگار و ائمه اطهار(ع) جلب می‌شود و هنگامی که اسامی خدا و آیات قرآن مجید را می‌بیند با تمام خلوص دلش به خداوند نزدیک می‌شود.



استاد فرشچیان طرح ضریح جدید امام حسین(ع) را بی بدلیل توصیف می‌کند و می‌گوید، این طراحی یک اثر منحصر به فرد است و هیچ گونه شباهتی با کارهایی که تا کنون ساخته شده ندارد و در این طرح، همه نوع هنر اصیل ایرانی ترکیب شده و جای جای ضریح مملو از آیات قرآن و اسامی خداوند و ائمه(ع) است و شش گوشه ضریح شبیه 6 گلدان بزرگ است و روی آن آیه «الله نور السماوات والارض» نوشته شده که به طور مشبک بوده و در آن نور ساطع می‌شود.



وی با بیان اینکه تمام عناصر و طرح‌های به کار رفته در این ضریح، با هم پیچیده و در حرکت مدونی هستند که گاه میدان جنگ و نبرد جبهه حق و حقیقت با جبهه کفر و ظلم را تداعی می‌کند افزود: ضریح مطهر امام حسین(ع) امتیازات خاصی دارد که به هیچ عنوان مشابه ضریح‌های ساخته شده نیست و برای خود در ابعاد مختلف شخصیت والایی دارد و ما توانسته‌ایم با نوآوری‌های جدید که برگرفته از هنر اصیل است ضریح مطهر را طراحی کنیم.



اما از مدت‌ها قبل خبری که در واقع شایعه‌ای بیش نبود، در رسانه‌های مجازی و حتی به صورت پیامک بین مردم رد و بدل شد که در آن آمده بود، " استاد فرشچیان برای طراحی ضریح امام حسین(ع) مبلغ یک میلیارد تومان از هیئت امنای ساخت ضریح در خواست کرده که هیئت امنا نیز با اکراه و اجبار پذیرفته است، اما استاد فرشچیان بعد از اتمام ساخت ضریح چک یک میلیارد تومانی را در داخل ضریح انداخته است".

تکذیب شایعه درخواست دستمزد استاد فرشچیان در قبال طراحی ضریح



مدیر پروژه ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتشار این شایعه از مدت‌ها قبل در فضای مجازی اظهار داشت: باید دید اینگونه شایعات از کجا سر چشمه می‌گیرد و هدف انتشار دهندگان آن چیست؟ بنده به عنوان کسی که در این پروژه، مسئولیت مستقیم داشته و با استاد فرشچیان نیز چند سالی در این پروژه همکاری داشته‌ام به صراحت اعلام می‌کنم که این مطالب خلاف واقع و کذب محض است.



محمود پارچه باف عنوان کرد: هدف انتشار دهندگان این شایعه که به نوعی خیال بافی است و در حقیقت برای زیر سئوال بردن هنر گرانسنگ و بی نظیر استاد فرشچیان بوده و هم اینکه می‌خواستند تلاش‌های خالصانه و شبانه روزی اعضای هیئت امنای ساخت ضریح مطهر را که در طی این سالها برای به سرانجام رساندن این پروژه تاریخی تلاش‌های فراوانی کردند، کم ارزش جلوه دهند و زیر سئوال ببرند.



فرشچیان انسانی ولایی و عاشق امام رضا(ع) و امام حسین(ع) است



پارچه باف در خصوص ویژگی‌های شخصیتی استاد فرشچیان ابراز داشت: آنچه بنده در طی 4 یا 5 سال همکاری در ساخت ضریح ایشان را شناختم، استاد انسانی وارسته، متدین، ولایی، عاشق امام رضا(ع) و امام حسین(ع) است.



مدیر پروژه ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) افزود: وقتی که این شایعه به گوش استاد فرشچیان رسید، با بنده تماس گرفتند و از انتشار این مطالب کذب ابراز ناراحتی کردند و می‌گفتند بنده نیازی به این پول‌ها ندارم، من تابلوهایی در آمریکا دارم که به مبالغ بسیار زیادی آن را می‌خرند اما من نیازی به فروش آن ندارم.

استاد فرشچیان: مسایل دنیوی و مادی هیچوقت برای من مطرح نبوده است



وی با بیان اینکه استاد فرشچیان بارها به این نکته تاکید کردند که همواره در زندگی آنچه که آموخته‌ام را بدون کوچکترین توقع مالی به شاگردانم تعلیم داده‌ام و مسایل دنیوی و مادی هیچوقت برای من مطرح نبوده است، افزود: استاد فرشچیان از ابتدایی که مشغول کار طراحی ضریح مطهر شدند تاکنون به هیچ عنوان حرفی در خصوص دستمزد و حق الزحمه، حتی به مزاح و شوخی هم به میان نیاوردند و ریالی از هیئت امناء درخواست نکردند.



هزینه ایاب ذهاب و اقامت در هتل را خود استاد فرشچیان پرداخت می‌کردند



مدیر پروژه ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) افزود: استاد، روزهایی که برای کار به کارگاه ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) می‌آمدند، از هزینه‌های ایاب ذهاب گرفته و تا هزینه اقامت در هتل را خودشان تقبل می‌کردند، در صورتی که این وظیفه هیئت امنا بود، اما هر چه در این زمینه اصرار می‌شد ایشان مخالفت می‌کردند.



وی گفت: بارها و بارها مشاهده کردیم که استاد فرشچیان مبالغی را برای ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) هدیه کردند که این امر نشان دهنده اخلاص و ارادت این هنرمند متعهد به آستان مقدس سیدالشهدا(ع) است.



وی بیان کرد: در اوایل کار که استاد در منزل یکی از اعضای هیئت امنای ساخت ضریح مطهر اقامت داشتند به رغم خستگی کار روزانه در کارگاه، اما دیده می‌شد ایشان شب‌ها به تهجد و نماز شب مشغول بودند.



استاد فرشچیان بزرگوارانه در خواست برخی تغییرات در طراحی ضریح را می‌پذیرفت



پارچه باف در خصوص خلوص و بزرگواری استاد فرشچیان در روند ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) تصریح کرد: در طرح اولیه‌ای که استاد فرشچیان ارائه دادند با درخواست عتبه حسینی تغییراتی در آن ایجاد شد که به عنوان نمونه می‌توان به این مورد اشاره کرد که آنها می‌خواستند اشعاری که در این ضریح استفاده می‌شود از اشعار سید رضی باشد و یا اینکه ابعاد ضریح جدید باید دقیقاَ همانند ابعاد ضریح فعلی باشد که استاد فرشچیان بزرگوارانه این تغییرات را لحاظ کردند.

استاد فرشچیان، با یک تماس خود را از آمریکا به قم می‌رساندند



وی با بیان اینکه هرگاه در روند اجرای طرح ضریح مطهر، دچار مشکل می‌شدیم استاد فرشچیان با یک تماس تلفنی در اولین فرصت از آمریکا خودشان را به قم می‌رساندند، افزود: استاد فرشچیان گاهی اوقات روزانه 14 ساعت بر روی طرح ضریح کار می‌کردند که وقتی کار ضریح به اتمام رسید ایشان از فرط خوشحالی سجده کردند و خدا را شکر گفتند.



استاد فرشچیان بعد از مراسم رونمایی از ضریح مطهر امام حسین (ع) که در روز پنج شنبه ششم مهرماه سال جاری و در آستانه میلاد با سعادت امام رضا(ع) انجام شد، گفت: در شرایط کنونی نمی‌توانم احساس شعف خود را در شرایطی که شاهد هستم ضریح مطهر امام حسین(ع) رونمایی شده است بیان کنم.



وی ابراز داشت: خداوند را شاکرم که به من این لیاقت و افتخار را داد که بتوانم این ضریح مطهر را طراحی کنم و امیدوارم این کار از ما پذیرفته شود.



این روزها که شاهد حرکت کاروان ضریح مطهر امام حسین(ع) به سمت کربلای معلی هستیم، وقتی چشم هر بیننده‌ای به این ضریح خیره می‌شود، بر همه هنرمندان و استادکاران چیره دستی که در ساخت آن هنرنمایی کردند، در رأس آنها به استاد فرشچیان آفرین می‌گویند، همانگونه که آیت الله جوادی آملی که بار اول ضریح مطهر را زیارت کرد و سه بار به استاد فرشچیان آفرین گفت.



....................................

مهدی بخشی سورکی



