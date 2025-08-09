لحظاتی از طراحی ضریح مطهر امام حسین(ع) توسط استاد محمود فرشچیان

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی از طراحی و نگارگری ضریح مطهر امام حسین (ع) توسط استاد فرشچیان از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات منتشر شد.

بخشی از صحبت‌های زنده یاد استاد محمود فرشچیان از اساتید و هنرمندان برجسته کشور در عرصه هنر نگارگری و طراح ضریح اباعبدالله الحسین علیه السلام منتشر شده است. استاد فرشچیان می‌گوید: من مزدم را قبلاً از ائمه (ع) گرفته‌ام و همین توفیق و هنری که دارم را از آنان دارم.

مرحوم فرشچیان ادامه می‌دهد: زمانی هم که ضریح امام حسین (ع) ساخته شد، یک فرش بزرگی آوردند و گفتند چون تو پول نگرفتی هدیه بگیر، گفتم مگر از امام حسین (ع) می‌شود پول گرفت باید انسان در مقابل امام حسین جانش را بدهد. یک وقتی ضریح حضرت امام حسین (ع) ساخته می‌شد حتی من کرایه ماشین و هواپیما هم نمی‌گرفتم و حتی ظهری که به ناچار ناهار خوردم، (زشت است بگویم خدایا من را تنبیه نکن) چندین برابر مبلغ غذا را در صندوق آنجا می‌ریختم. بابت انجام این کارها نیازی نیست پولی بگیریم خودشان (اهل بیت) هوای ما را دارند. حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست.

در ضریح مطهر با طراحی استاد فرشچیان، سوره کریمه قرآن (انسان، فجر، کوثر)، به خط سید محمد حسینی احادیث، اسماً جلاله و اسماً مبارک معصومین موحد و اشعار سید رضی (گردآورنده نهج البلاغه) با قلمزنی استاد مصطفی خداداد زاده کار شده است.