  1. جامعه
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

کاهش قیمت گوجه فرنگی و خیار در میادین میوه و تره‌بار

کاهش قیمت گوجه فرنگی و خیار در میادین میوه و تره‌بار

قیمت گوجه فرنگی و خیار در میادین میوه و تره بار 8 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در کمیته نرخ گذاری محصولات کشاورزی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری که در تاریخ 7 آذر ماه برگزار شد ، قیمت چهار محصول کشاورزی کاهش یافت.

 بر اساس مکانیزم بازار و شرایط عرضه و تقاضا و در راستای رفاه حال شهروندان در میادین و بازارهای میوه و تره بار ،نرخ گوجه فرنگی با 8 درصد کاهش به قیمت 9200 ریال و خیار رسمی با 8 درصد کاهش به قیمت 6500 ریال رسید.

تره فرنگی نیز با 20 درصد کاهش به قیمت 10000 ریال و گل کلم با 6 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته به قیمت 8000 ریال عرضه می شود.

کد مطلب 1753558

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