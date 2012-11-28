به گزارش خبرگزاری مهر، در کمیته نرخ گذاری محصولات کشاورزی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری که در تاریخ 7 آذر ماه برگزار شد ، قیمت چهار محصول کشاورزی کاهش یافت.

بر اساس مکانیزم بازار و شرایط عرضه و تقاضا و در راستای رفاه حال شهروندان در میادین و بازارهای میوه و تره بار ،نرخ گوجه فرنگی با 8 درصد کاهش به قیمت 9200 ریال و خیار رسمی با 8 درصد کاهش به قیمت 6500 ریال رسید.

تره فرنگی نیز با 20 درصد کاهش به قیمت 10000 ریال و گل کلم با 6 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته به قیمت 8000 ریال عرضه می شود.