خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد: بانک مرکزی هیات مدیره بانک گردشگری را بنا به دلایلی، عزل کرده است به طوری که چندین عضو هیات مدیره این بانک نمی توانند به مدت 4 سال در هیات مدیره و مدیرعاملی بانکها عضویت داشته باشند.

تخلفات بانک گردشگری در حوزه گشایش اعتبارات و ارائه تسهیلات مختلف بر خلاف قانون و بخشنامه های بانک مرکزی در بانک گردشگری صورت گرفته و هیات مدیره این بانک در پی این تخلفات برکنار شده اند.

گفته می شود محاکمه این افراد در هیات انتظامی بانکها به ریاست محسنی اژه ای صورت گرفته است.



رئیس هیات مدیره این بانک یکبار نیز در مهر ماه سال گذشته و در پی اختلاس بزرگ به دستور بانک مرکزی از سمت خود برکنار شده بود.

محسنی اژه ای دو هفته قبل در این باره گفته بود که به دلیل تخلفات عدیده صورت گرفته در یک بانک خصوصی، هیات مدیره آن از سوی هیات انتظامی بانکها محاکمه و عزل شدند.

بانک مرکزی در آن مقطع در پی دستور صادره به بانک گردشگری مبنی بر تغییر مدیرعامل و ریاست هیئت مدیره این بانک گردشگری، نام آنها را از لیست اسامی مدیران دارای تائید صلاحیت بانک مرکزی حذف کرده بود.

اکنون بانک گردشگری باید اعضای جدید هیات مدیره را برای تایید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی کند.