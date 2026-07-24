به‌گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پایتخت که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۷۰ نام و وصف برای قیامت در قرآن کریم بیان شده است. یکی از نام‌های روز قیامت، «یوم‌الحساب» است؛ روزی که انسان باید پاسخگوی همه اعمال خود در دنیا باشد.

وی با بیان اینکه باید سبک زندگی پیامبر اسلام (ص) را الگوی خود قرار دهیم، افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیره پیامبر اکرم (ص)، مقاومت، ایستادگی در راه حق و عقب‌نشینی نکردن از مسیر حق است. اگر مردم بخواهند مقاوم باشند، رهبران نیز باید در مقاومت پیشگام و در خط مقدم باشند.

آیت‌الله خاتمی بیان کرد: در قرآن کریم پنج بار واژه «استقامت» آمده است و این واژه از مفاهیم مرتبط با مقاومت در قرآن به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: در مواجهه با دشمنان باید مقاوم بود، زود خسته نشد و از مسیر حق عقب‌نشینی نکرد. پیامبر اکرم (ص) در طول ۲۳ سال رسالت خود هرگز از مسیر حق عقب‌نشینی نکرد و یاران ایشان نیز همین راه را پیمودند.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: در ۱۳ سال دوران مکه، گروهی از مسلمانان در راه خدا شکنجه شدند، اما مقاومت کردند. یاسر و همسرش سمیه زیر شکنجه به شهادت رسیدند و عبدالله بن یاسر نیز از شهدای صدر اسلام بود، اما آنان تا آخرین نفس و آخرین قطره خون از آرمان خود دست نکشیدند.

وی ادامه داد: مقاومت مسلمانان صدر اسلام موجب حفظ اسلام شد. همان‌گونه که شما نیز ۱۴۵ روز، نزدیک به پنج ماه، خیابان‌ها را ترک نکرده‌اید و تا پیروزی اسلام ایستاده‌اید. حضور مستمر شما در خیابان‌ها از عبادات قطعی است و نباید از آن خسته شد. به‌طور قطع شما پیروز خواهید شد و دشمنان در این عرصه شکست خواهند خورد.

آیت‌الله خاتمی اظهار کرد: قیامت از آنچه انسان تصور می‌کند نزدیک‌تر است و هیچ‌کس برای یک ساعت، یک روز یا یک هفته آینده تضمینی ندارد؛ بنابراین باید همواره برای عمل آماده بود و این حقیقت را دور و دیر نپنداشت. کسانی که با چنین نگاهی خود را تربیت می‌کنند، نزد پروردگار از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: در خطبه‌های ۱۲ تیر اعلام کردم ملت بزرگ ایران در مراسم تکریم ولایت شگفتی خواهد آفرید و این اتفاق با حضور گسترده مردم رقم خورد. یکی از اهداف حمله جنایتکارانه آمریکا، به فراموشی سپردن این حماسه بود، اما این حماسه با لطف خداوند ماندگار خواهد ماند.

امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: چهار جلوه برجسته تکریم امام شهید و خانواده ایشان قابل توجه است. نخست، تجمع، وداع و تشییع گسترده در تهران، قم، مشهد و عراق که به رزمایش بزرگ جهان اسلام تبدیل شد. بر اساس آمار، ۳۰ میلیون نفر در ایران و ۱۰ میلیون نفر در نجف حضور داشتند. دومین جلوه، رژه پیروزی مردم ایران بود؛ مردمی که ۴۰ روز جنگ را تحمل کردند و پس از آن نیز با وجود حملات دشمنان، میدان را ترک نکردند و مقاومت خود را ادامه دادند.

وی افزود: سومین جلوه، اوج محبوبیت امام شهید بود؛ به‌گونه‌ای که برای ایشان شش بار در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا نماز اقامه شد و حضور مراجع تقلید در پیام‌ها، مراسم‌ها و اقامه نماز بر پیکر شهدا، نشان‌دهنده این محبوبیت بود.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: چهارمین جلوه، زنده شدن فرهنگ مقاومت و انتقام‌خواهی در برابر جنایتکاران بود. این مطالبه، یک احساس زودگذر نیست، بلکه برخاسته از فرهنگ دینی و عقلانی است؛ زیرا اگر جنایتکاران در برابر اقدامات خود پاسخگو نباشند، به جنایات بیشتری دست خواهند زد.

وی ادامه داد: پیام‌های مکتوب مقام معظم رهبری، پیام‌هایی عمیق و ضروری است. در پیام اخیر ایشان بر ضرورت وحدت کلمه، اتحاد مردم و مسئولان در همه عرصه‌ها برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، حفظ عزت و استقلال ایران و مقابله با دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی تأکید شده است.

وی بیان کرد: وحدت نیازمند محور است و محور وحدت، ولایت فقیه است.

امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: موضوع دیگر، اربعین است. از ۳ مرداد تا ۱۵ مرداد، راهپیمایی و پیاده‌روی اربعین برگزار می‌شود و حضور در این مراسم از مهم‌ترین جلوه‌های نزدیکی به خداوند و تعظیم شعائر دینی است. مردم در کنار حضور در پیاده‌روی اربعین، حضور خود را در صحنه‌های اجتماعی نیز حفظ کنند و میدان را خالی نگذارند.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: بی‌اعتمادی به نهادهای حقوقی و بین‌المللی به دلیل عملکرد آنان در برابر جنایات غزه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این چهارمین بار است که آمریکا در میانه مذاکرات اقدام نظامی انجام می‌دهد و در چنین شرایطی، راهی جز دفاع شرافتمندانه باقی نمی‌ماند.

وی بیان کرد: ملت ایران و رزمندگان باید در برابر حملات دشمن ایستادگی کنند و پاسخ اقدامات آنان را با قدرت بدهند. سرانجام مقاومت، پیروزی است و انسان مقاوم در نهایت به پیروزی خواهد رسید، هرچند این مسیر ممکن است زمان‌بر باشد.

امام جمعه موقت تهران در بخش مناسبت‌ها اظهار کرد: دوشنبه ۵ مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی در تهران به امامت آیت‌الله طالقانی و نیز سالروز عملیات پیروزمندانه مرصاد در برابر تهاجم گروهک تروریستی منافقین با همکاری رژیم بعثی عراق است.