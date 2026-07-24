به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه تحلیل دادههای دریانوردی «کپلر» اعلام کرد که تعداد کشتیهای عبوری از تنگه باب المندب در ۲۴ ساعت گذشته به ۱۲ فروند کاهش یافته است.
انصار الله یمن دوشنبه گذشته ممنوعیت کشتیرانی برای عربستان سعودی را اعلام کرد که این اقدام میتواند جبهه جدیدی را در این جنگ باز کند. انصارالله در پیامی به شرکتهای کشتیرانی، تهدید کرد که به هر کشتی که اقدام به بارگیری یا تخلیه نفت عربستان کند، حمله خواهد کرد.
این خبر در حالی است که خبرگزاری رویترز هم به نقل از دادههای دریانوردی گزارش داد که تردد کشتیها در تنگه هرمز در سه روز گذشته به طور متوسط روزانه سه کشتی بوده است.
جمهوری اسلامی ایران بارها با تعیین مسیر امن در تنگه هرمز اعلام کرده که عبور کشتی ها از مسیرهای جایگزین تخلف محسوب می شود و ایران اجازه نخواهد داد در کنترل تنگه هرمز کارشکنی شود. تجاوزات آمریکا علیه ایران نیز باعث ناامنی در منطقه و اختلال حرکت کشتی ها در تنگه هرمز شده است.
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