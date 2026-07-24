به گزارش خبرنگار مهر، وحید آریانفر صبح امروز جمعه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه سال جاری باهدف ارتقای ایمنی، تسهیل در عبورومرور و افزایش رضایتمندی ساکنان روستاها، عملیات ارتقای کیفی رویه آسفالتی به طول بیش از ۶۷.۵ کیلومتر در سطح راههای فرعی و روستایی شهرستانهای استان در حال اجرا است.
وی ادامه داد: این پروژه شامل عملیات روکش آسفالت راههای فرعی به طول ۲۶.۵ کیلومتر بهصورت روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل است که در راههای فرعی شهرستانهای خرمآباد و الیگودرز اجرا شده است.
رئیس اداره نگهداری راههای فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان لرستان اضافه کرد: در حوزه نگهداری راهها روستایی ۴۱ کیلومتر عملیات روکش آسفالت انجام شده است که از این مقدار ۲۵/۵ کیلومتر روکش تقویتی آسفالت گرم و ۱۵.۵ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل اجرا شده است.
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