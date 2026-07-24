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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

اجرای ۶۷ کیلومتر روکش آسفالت در سطح راه‌های لرستان

اجرای ۶۷ کیلومتر روکش آسفالت در سطح راه‌های لرستان

خرم‌آباد - رئیس اداره نگهداری راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از اجرای بیش از ۶۷ کیلومتر روکش آسفالت در سطح راه‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید آریانفر صبح امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه سال جاری باهدف ارتقای ایمنی، تسهیل در عبورومرور و افزایش رضایت‌مندی ساکنان روستاها، عملیات ارتقای کیفی رویه آسفالتی به طول بیش از ۶۷.۵ کیلومتر در سطح راه‌های فرعی و روستایی شهرستان‌های استان در حال اجرا است.

وی ادامه داد: این پروژه شامل عملیات روکش آسفالت راه‌های فرعی به طول ۲۶.۵ کیلومتر به‌صورت روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل است که در راه‌های فرعی شهرستان‌های خرم‌آباد و الیگودرز اجرا شده است.

رئیس اداره نگهداری راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان اضافه کرد: در حوزه نگهداری راه‌ها روستایی ۴۱ کیلومتر عملیات روکش آسفالت انجام شده است که از این مقدار ۲۵/۵ کیلومتر روکش تقویتی آسفالت گرم و ۱۵.۵ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل اجرا شده است.

کد مطلب 6897432

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