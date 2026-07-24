اعزام ۱۴۰۰ مبلغ حوزه علمیه خراسان به مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام خانعلی ابراهیمی اظهار کرد: مبلغان اعزامی در ۲ گروه عام و خاص سازماندهی شده‌اند.

وی ادامه داد: گروه عام در قالب زائر مبلغ عازم کربلا می‌شوند و گروه خاص شامل حدود ۳۰۰ نفر هستند که به صورت گروه‌های جهادی و تخصصی در مسیر پیاده‌روی اربعین مستقر شده و به فعالیت‌های تبلیغی می‌پردازند.

مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان افزود: ثبت‌نام زائر مبلغان هنوز به پایان نرسیده است، اما پیش‌بینی می‌شود شمار آنان به بیش از یک هزار نفر برسد.

ابراهیمی با بیان اینکه خواهران طلبه بیش از ۲۰۰ نفر از زائر مبلغان را تشکیل می دهند، بیان کرد: همچنین ۱۰۰ مبلغ زبان‌دان نیز به جمع مبلغان تخصصی افزوده می‌شوند که به زبان‌های مختلف از جمله عربی، انگلیسی، اردو، ترکی استانبولی، روسی و چینی تسلط دارند و تعدادی از آنان از طلاب جامعة المصطفی العالمیه هستند.