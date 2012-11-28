مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان لنگرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان لنگرود ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: گیلان از استانهای حادثه خیز کشور است و باید با هدف اقدامات پیشگیرانه از بروز حوادث و جلوگیری از وقوع خسارات به مردم آموزش لازم ارائه شود.

کمال محمد بیگی افزود: تمامی دستگاه های خدمات رسان باید در حداقل زمان ممکن در محل دچار حادثه حاضر و مشکلات مردم را رفع کنند.

وی اظهارداشت: نهادها و دستگاه های امدادی باید با تجهیزات کامل آماده و پای کار باشند تا اگر حادثه ای پیش آمد بتوانند در کار کمک رسانی اقدامات لازم را به نحو احسن انجام دهند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان لنگرود نیز در این مراسم گفت: امسال چهاردهمین سال است که این مانور در مدارس برگزار می شود.

محمدرضا محمدی افزود: کشور ایران از حوادث زیادی آسیب دیده پس باید با آموزش همگانی آسیب کمتری متحمل شد و با کار گروهی مشکلات حادثه دیدگان را برطرف ساخت.

وی با بیان اینکه استان گیلان زلزله های زیادی را تجربه کرده است، یادآورشد: ایجاد تمهیدات لازم، آموزش و مدیریت صحیح بحران، اصلی بسیار مهم و حائز اهمیت برای کاهش خسارات به شمار می آید.