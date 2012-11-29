میزبانی به سبک هئیت پزشکی ورزشی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، این درحالی است که طبق دعوتنامه شماره 5100 مورخه 22 آبانماه 91 که به امضای اصغر آیت اللهی رئیس هیئت پزشکی ورزشی گلستان رسیده است و روز چهارشنبه برای خبرگزاری مهر ارسال شد، از فعالان رسانه ها برای پوشش خبری این مراسم دعوت بعمل آمد.

با این حال برخی از مدعوان، از جمله خبرنگار مهر که برای پوشش خبر جلسه رفته بودند با درهای بسته مواجه شد و به بهانه اینکه مکان جلسه گنجایش ندارد از ورود آنان جلوگیری شد.

طبق دعوتنامه مجمع عمومی هیئت پزشکی ورزشی گلستان با حضور پورکاظمی رئیس فدراسیون، دکتر نوروزی دبیر فدراسیون و مدیران ارشد فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شد.



