به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی در یک نشست خبری درباره آخرین وضعیت تولید و عرضه گاز طبیعی در کشور گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید گاز ترش و شیرین ایران به بیش از 650 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته که این میزان گاز توسط 13 پالایشگاه فراورش و به استان های مختلف کشور توزیع می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه در حال حاضر وسعت شبکه انتقال گاز ایران به بیش از 34 هزار کیلومتر افزایش یافته است، از راه اندازی 69 تاسیسات تقویت فشار گاز خبر داد و افزود: همچنین تاکنون بیش از 240 هزار کیلومتر شبکه توزیع گازرسانی شهری و روستایی در شکور در مدار بهره برداری قرار گرفته است

معاون وزیر نفت، تعداد کل مشترکان گاز ایران را 19 میلیون نفر عنوان کرد و افزود: هم اکنون 67 میلیون نفر در کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند بوده، ضمن آنکه تاکنون 50 هزار واحد صنعتی و 105 نیروگاه به شبکه گاز متصل شده اند.

این مقام مسئول با اشاره به بهره مندی 95 دصد جمعیت خانوار شهری و 55 درصد خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بیان کرد: در سه سال گذشته گازرسانی به صنایع عمده کشور با افزایش قابل توجهی همراه بوده به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط روزانه بیش از 91 میلیون مترمکعب گاز به صنایع عمده تحویل داده شده است.

وی همچنین با اعلام اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه 19 میلیون مترمکعب گاز به جایگاه های CNGتحویل داده می شود، تاکید کرد: همزمان با ورود فصل زمستان و کاهش دمای هوا در اکثر استان‌های کشور متوسط مصرف روزانه گاز 75 تا 80 درصد افزایش می یابد.

ثبت رکوردهای جدید مصرف گاز در ایران

وی از ثبت یک رکورد جدید در مصرف گاز طبیعی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و یادآور شد: در روزهای اخیر متوسط مصرف گاز کل کشور به 480 میلیون مترمکعب و مصرف گاز خانگی به حدود 350 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.

اوجی با اعلام اینکه پیش بینی می شود تا زمستان امسال متوسط مصرف گاز کل کشور به 600 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد، گفت: اضافه شدن 1.4 میلیون مشترک جدید و گازرسانی به 11 هزار واحد صنعتی، 6 نیروگاه جدید، افزایش تعداد جایگاه های CNGاز مهمترین دلایل رشد مصرف گاز در سالجاری است.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه هم اکنون متوسط مصرف گاز در ایران چهار برابر متوسط جهانی و حدود 18 برابر کشور ژاپن است، تصریح کرد: همچنین هم اکنون سرانه مصرف گاز هر ایرانی 10 برابر مردم کشورهای اروپایی است.

این عضو هیئت مدیره شرکت گاز با تاکید بر اینکه در زمستان ها مصرف روزانه گاز ایران معادل کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، خواستار صرفه جویی مردم در مصرف این حامل انرژی شد و اظهار داشت: قرار دادن دمای رفاه منازل مسکونی و تجاری در محدوده 18 تا 21 درجه سانتی گراد منجربه کاهش 30 تا 40 درصدی مصرف گاز کشور می شود.

هر مترمکعب گاز صادراتی 1500 تومان شد

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه هم اکنون قیمت هر مترمکعب گاز در کشور حدود 70 تومان محاسبه می شود، بیان کرد: این در حالی است که در شرایط فعلی با احتساب ارز غیر مرجع ایران هر مترمکعب گاز خود را به ترکیه با قیمت 1500 تومان صادر می کند.

وی با یادآوری اینکه تعرفه محاسبه گاز زمستانی در سال 91 تغییر نکرده و تا پایان سال جاری بهای گاز مشترکان افزایش نمی یابد، تصریح کرد: در حال حاضر کشور به چهار اقلیم آب و هوایی تقسیم بندی شده که در اقلیم یک به عنوان سردترین شرایط آب و هوایی اگر مشترکان ماهانه تا سقف 300 مترمکعب گاز مصرف کنند، گاز بهای هر مترمکعب گاز مصرفی این دسته از مشترکان با قیمت 30 تومان و چنانچه بیش از 500 مترمکعب در ماه مصرف کنند، با قیمت 70 تومان محاسبه می شود.

گازبهای مشترکان خانگی تصاعدی محاسبه نمی‌شود

اوجی با اشاره به این موضوع که گاز بهای مشترکان خانگی به هیچ وجه به صورت تصاعدی محاسبه نمی‌شود، یادآور شد: گاز بهای مشترکان به صورت پله‌کانی و مطابق با اقلیم های آب و هوایی محاسبه می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه تا دو سال آینده ظرفیت تولید گاز ایران 2 تا 2.5 برابر افزایش می یابد، از افزایش تولید گاز به 1.2 تا 1.4 میلیارد مترمکعب تا سال 93 خبر داد و افزود: همچنین میزان تزریق گاز به مخازن نفت از روزانه 100 میلیون مترمکعب فعلی به 250 میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.

ذخیره سازی 6 میلیارد لیتر سوخت مایع

وی با اشاره به برگزاری جلسات سوخت زمستانی از ذخیره سازی بیش از 6 میلیارد لیتر سوخت مایع در مخازن نیروگاه ها و صنایع خبر داد و گفت: همچنین درآستانه زمستان تولید گاز در برخی از پالایشگاه ها همچون پالایشگاه بید بلند یک، فجر جم و پارس جنوبی افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز در پایان با یادآوری اینکه افزایش قیمت گاز در صنایع منجربه بهینه سازی و اصلاح مصرف انرژی در کارخانجات و صنایع عمده کشور شده است، خاطر نشان کرد: با افزایش قیمت گاز صنایع از 12 به 70 تومان اتلاف مصرف انرژی در این واحدهای صنعتی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.