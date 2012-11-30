شکست خانگی نمایندگان هرمزگان در رقابتهای لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور با شکست خانگی دو نماینده هرمزگان در این رقابتها به پایان رسید.

در یکی از دیدارهای این هفته، تیم بسکتبال استقلال زرین قشم که طی دو هفته گذشته روند خوبی را در پیش گرفته و مقابل تیمهای نفت سپاهان تهران و شهرداری گرگان در خارج از خانه به برتری رسیده بود، در قشم مقابل تیم فولاد ماهان سپاهان با نتیجه 74 بر 65 شکست خورد.

در این دیدار که در سالن تختی جزیره قشم برگزار شد، تیم تازه لیگ برتری شده استقلال زرین بازی خوبی را مقابل حریف قدرتمند خود به نمایش گذاشت و دو تیم در پایان وقت قانونی مسابقه به تساوی 61 بر61 دست یافتند، اما فولاد ماهان در وقتهای اضافه استقلال زرین را شکست داد.

استقلال زرین قشم با این شکست هفت امتیازی شد و در رده ششم جدول قرار گرفت و فولاد ماهان سپاهان با 9 امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفت.

اما البدر بندرکنگ دیگر نماینده هرمزگان در این رقابتها، در این هفته با نتیجه 80 بر 69 مقابل تیم مهرام تهران در سالن شهدای خلیج فارس بندرلنگه شکست خورد.

البدر که طی دو هفته گذشته نیز مقابل حریفان خود شکست خورده بود، پس از این شکست شش امتیازی شد و در رده هشتم جدول قرار گرفت و مهرام با 9 امتیاز به رده چهارم جدول صعود کرد.