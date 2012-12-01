پیشنهاد مرزوقی برای تشکیل دولت تکنوکرات/از سرگیری درگیری در استان سلیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منصف المرزوقی رئیس جمهور تونس شب گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی خطاب به مردم این کشور، تشکیل یک دولت تکنوکرات و به دور از گرایشات حزبی را خواستار شد.

وی با بیان افزود: منافع عالی تونس اقتضا می کند که یک دولت تکنوکرات و متشکل از افراد توانمند و باکفایت تشکیل شود.

مرزوقی در ادامه تاکید کرد که برگزاری انتخابات سراسری قبل از تابستان 2013 یک ضرورت حیاتی است.

المصری الیوم نیز گزارش داد که استان سلیانه تونس روز گذشته برای چهارمین روز متوالی شاهد درگیری نیروهای امنیتی با معترضین بود.

معترضین کناره گیری استاندار سلیانه که وابسته به جنبش اسلامی النهضه است را خواستار شدند. اصلاحات اقتصادی و آزادی تمامی افراد بازداشت شده در سلیانه از دیگر خواسته های معترضین بود.

نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک آور و شلیک تیر هوایی استفاده می کردند و مردم نیز که اغلب آنها را جوانان تشکیل می دادند با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف به یک مرکز امنیتی نیروهای این مقر را مورد حمله قرار دادند.

بنا بر اعلام منابع بیمارستانی، درگیری ها در استان سلیانه که از روز سه شنبه آغاز شده است تاکنون زخمی شدن 300 نفر را در پی داشته است.