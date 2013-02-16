اعلام نتایج تشکیل دولت در روز دوشنبه/درخواست النهضه برای تظاهرات میلیونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حمادی الجبالی نخست وزیر تونس شب گذشته پس از دور نخست رایزنی ها برای تشکیل دولت تکنوکرات در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: مذاکرات برای تشکیل دولت، پیشرفت داشته است و در جریان آن احزاب و جریان های سیاسی نظرات خود را درباره تشکیل دولت تکنوکرات مطرح کردند.

وی رایزنی ها برای تشکیل دولت تکنوکرات را دلگرم کننده، مثبت و صریح توصیف کرد. نتایج رایزنی ها با احزاب که قرار بود امروز برگزار شود به روز دوشنبه موکول شد.

حمادی الجبالی در ادامه گفت تا روز دوشنبه به رایزنی با احزاب و جریان های سیاسی برای تشکیل دولت تکنوکرات ادامه می دهد. پیشنهاد تشکیل این دولت در پی ناآرامی ها در تونس پس از ترور "شکری بلعید" یکی از رهبران مخالف تونس مطرح شده است. نخست وزیر تونس همچنین اظهار داشت در صورت مخالفت با پیشنهاد تشکیل دولت تکنوکرات، استعفای خود را به منصف المرزوقی ارائه خواهد کرد.

از سوی دیگر جنبش النهضه از مردم تونس خواست که امروز در حمایت از مشروعیت نتایج انتخابات اکتبر 2011 تظاهرات میلیونی برپا کنند و اجرای اهداف انقلاب این کشور را خواستار شوند. پیش بینی می شود در این تظاهرات، شعارهایی علیه دخالت فرانسه در امور داخلی تونس سر داده شود.

گروه سلفی "انصار الشریعه" در تونس شب گذشته با صدور بیانیه ای در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرد که در تظاهرات امروز جنبش النهضه شرکت نخواهد کرد. این گروه از طرفداران خود نیز خواست که در تظاهرات حمایت از مشروعیت پیروزی النهضه در انتخابات اکتبر 2011 شرکت نکنند.