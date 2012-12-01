ضرب الاجل استاندار البرز/ کلاف سردرگم فرودگاه پیام باز می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه ویژه اقتصادی پیام که عنوان بین المللی را نیز یدک می کشد، به رغم همه ظرفیتهای فراوانش آنچنان که باید مورد استفاده قرار نگرفته و پیگیری و رایزنی های متعدد برای راه اندازی ترمینال مسافربری این فرودگاه بزرگ باری کشور و رفع سایر موانع توسعه ای آن به نتیجه روشنی نرسیده است.

به سبب اهمیت موضوع و وعده های عمل نشده، استاندار جدید البرز که بیش از سه ماه است سکان مدیریت استان را برعهده گرفته، روز جاری در راس هیئتی راهی منطقه ویژه اقتصادی پیام شد.

علی اصغر عربیان در این بازدید که معاون برنامه ریزی استاندار، فرماندار کرج و جمعی از مدیران کل استان وی را همراهی می کردند، از بخشها و قسمتهای مختلف فرودگاه بین المللی پیام کرج بازدید و در نشستی کارگاهی مسائل و مشکلات این منطقه را بررسی کرد.



عربیان در این نشست از فرودگاه پیام به عنوان تنها فرودگاه باری کشور یاد کرد که می تواند ظرفیت بسیار بالایی برای استان البرز به شمار رود.

توسعه "پیام" گره گشای مشکلات متعدد صنعت است



وی افزود: استقرار این منطقه در البرز و حضور منطقه ویژه اقتصادی در آن از جمله زیرساختهای بسیار مهمی است که علاوه بر ارائه خدمات به این استان، کشور را نیز می تواند در حوزه حمل و نقل یاری دهد.



عربیان با اشاره به اینکه راه اندازی ترمینال مسافربری این فرودگاه از مهمترین مصوبات هیئت دولت در استان است، یادآور شد: با توجه به ظرفیتهای موجود در این منطقه، توسعه فرودگاه و اتصال به شبکه های ریلی کشور به آن می تواند علاوه بر صرفه جویی در وقت و انرژی، بسیاری از مسائل و مشکلات را به ویژه در حوزه صنعت برطرف کند.



وی از حضور برخی صنایع فعال یا در حال راه اندازی این منطقه به عنوان یکی دیگر از موارد مهم برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال یاد کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی، ایرلاین، پروژه های در دست اجرای منطقه، هاب پستی، شهر ICT و فرودگاه بین المللی منطقه پیام، مجموعه فرصتهای خدماتی منطقه فرودگاهی پیام است که باید با تدابیر مناسب و برنامه ریزی عملیاتی شود.

مهلت یک هفته ای عربیان به برخی مدیران کل



در این نشست همچنین استاندار البرز با توجه به وجود برخی موانع در واگذاری اسناد زمینهای پیام به نام این منطقه استان، طی ضرب الاجلی یک هفته ای از مسئولان مربوطه خواست نسبت به رفع موانع اقدام کنند.



استاندار طی این بازدید که چند ساعت به طول انجامید قول پیگیری جدی مشکلات مطروحه را داد و گفت: نتیجه بررسی ها به زودی اطلاع رسانی می شود.



به دستور عربیان همچنین مقرر شد کارگروههایی با هدف تسریع در حل موانع طرحهای توسعه ای"پیام" به ویژه مشکلات مربوط به اسناد این منطقه تشکیل و نتیجه گزارشات به وی اعلام شود.



مدیرعامل منطقه اقتصادی پیام در حاشیه بازدید استاندار از این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر، با مثبت ارزیابی کردن این دیدار و بیان اینکه طی این نشست تمامی مشکلات این مجموعه تشریح شد، اظهار داشت: گرچه تا کنون جلسات متعددی برای حل موانع فردگاه پیام تشکیل شده بود اما جلسه ای نیز که در روز جاری با حضور استاندار البرز برگزار شد، می تواند تاثیر قابل توجهی در رفع مشکلات داشته باشد.



محمد نوروزی گفت: امیدواریم با پیگیریهای بیشتر استاندار، به زودی شاهد ارائه خدمات پروازی و جذب سرمایه گذار برای توسعه فرودگاه باشیم.

اعلام آمادگی کامل شرت " آسمان" در ارائه خدمات پروازی به پیام

وی همچنین از اعلام آمادگی کامل شرکت آسمان در ارائه خدمات پروازی به مناطق مختلف کشور از طریق فرودگاه پیام خبر داد و گفت: این شرکت اعلام آمادگی کرده که با تجهیز امکانات مورد نیاز، کلیه خدمات پروازی را به طور کامل در اختیار پیام قرار دهد.

به گفته وی با تجهیز امکانات اولیه، این شرکت برای حضور در این فرودگاه اعلام آمادگی کرده است.



وی در پاسخ به اینکه مابقی شرکتهای هواپیمایی برای ارائه خدمات در پیام اقدامی کرده اند، نیز یادآور شد: با راه اندازی ترمینال مسافربری، شرکتهای دیگر نیز به مجموعه اضافه خواهند شد و هم اکنون شرکت ایران ایر هم اعلام آمادگی کرده است.

تا اطلاع ثانوی خبری از اعتبار نیست!





مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام همچنین در خصوص اعتبار مورد نیاز برای تعمیر و بازسازی ترمینال موقت این فرودگاه گفت: با توجه به شرایط کشور و کمبود منابع مالی، اعتبار ویژه ای برای این کار فعلا پیش بینی نشده است.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد مشکلات این منطقه بزرگ اقتصادی توسط استاندار حل و فصل شود.



مشکلاتی که تا کنون گریبان "پیام" را گرفته، با نظر مساعد استاندار البرز به نظر می رسد، به انتهای راه رسیده اند و به زودی خبرهایی خوش از این مجموعه بزرگ اقتصادی که در شکوفایی اقتصاد البرز به ویژه در بخش صنعت و حمل و نقل تاثیر انکارناپذیری دارد، می رسد.



در حالیکه با خداحافظی فرهادی از استانداری البرز، پروژه راه اندازی ترمینال مسافربری پیام نیمه تمام مانده است، باید منتظر ماند و دید عربیان، دومین استاندار این استان نوپا برای حل مشکلات بلاتکلیف این فرودگاه چه تدبیری به کار می بندد و چه چاره ای می اندیشد.