جلسه نهایی هیئت داوران جایزه دکتر فتحالله مجتبایی با حضور فتحالله مجتبایی، ضیاء موحد، حسین معصومیهمدانی، غلامرضا خاکی، محمد دهقانی و علیاصغر محمدخانی دیروز شنبه یازدهم آذر در مرکز فرهنگی شهر کتاب تشکیل شد و پس از ماهها بررسی پایاننامههای دریافتی، پایاننامه برگزیده و پایاننامه تشویقی مشخص شد.
در این جلسه، پس از بحثهای مبسوط درباره وضعیت پژوهش در دانشگاهها و مراکز علمی و چگونگی نگارش پایاننامهها و مقالات علمی و پژوهشی به آسیبشناسی این حوزهها اشاره شد و شیوههای تحقیق و انتخاب موضوع، گردآوری و نقد و انتخاب منابع برای تدوین آثار پژوهشی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت تا دانشجویان دورههای دکتری رشتههای زبان و ادبیات فارسی و ادیان و عرفان بتوانند با گزینش این شیوهها به نگارش آثار ارزشمند و ماندگاری بپردازند.
مراسم اهدای دومین دوره این جایزه روز یکشنبه سوم دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود و به نویسنده پایان نامه برگزیده، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا میشود.
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