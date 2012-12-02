جلسه‌ نهایی هیئت داوران جایزه‌ دکتر فتح‌الله مجتبایی با حضور فتح‌الله مجتبایی، ضیاء موحد، حسین معصومی‌همدانی، غلامرضا خاکی، محمد دهقانی و علی‌اصغر محمدخانی دیروز شنبه یازدهم آذر در مرکز فرهنگی شهر کتاب تشکیل شد و پس از ماه‌ها بررسی پایان‌نامه‌های دریافتی، پایان‌نامه‌ برگزیده و پایان‌نامه‌ تشویقی مشخص شد.

در این جلسه، پس از بحث‌های مبسوط درباره‌ وضعیت پژوهش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و چگونگی نگارش پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی و پژوهشی به آسیب‌شناسی این حوزه‌ها اشاره شد و شیوه‌های تحقیق و انتخاب موضوع، گردآوری و نقد و انتخاب منابع برای تدوین آثار پژوهشی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت تا دانشجویان دوره‌های دکتری رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و ادیان و عرفان بتوانند با گزینش این شیوه‌ها به نگارش آثار ارزشمند و ماندگاری بپردازند.

مراسم اهدای دومین دوره این جایزه ‌روز یک‌شنبه سوم دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود و به نویسنده‌ پایان نامه‌ برگزیده، لوح تقدیر و جایزه‌ نقدی اهدا می‌شود.

همچنین در این مراسم از کتاب «تحلیل روایت‌شناسانه‌ داستان‌های مثنوی» نوشته‌ سمیرا بامشکی که برگزیده‌ اولین دوره‌ جایزه‌ دکتر فتح‌الله مجتبایی در سال گذشته بود، رونمایی می‌شود. این اثر به همت انتشارات هرمس منتشر شده است.