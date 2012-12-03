به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان که روز یکشنبه به همراه تنی چند از معاونان خود و مدیران باشگاه، برای انجام مذاکرات و امضای سند همکاری وارد ایتالیا شد، در هتل محل اقامت خود نشستی را با مدیر روابط بین‌الملل و ارتباطات باشگاه میلان برگزار کرد که حاصل آن تهیه پیش نویس تفاهم‌نامه همکاری بود.

امیر مشیری، سرپرست روابط بین‌الملل باشگاه پرسپولیس با اعلام این مطلب گفت: این نشست حدود 45 دقیقه به طول انجامید. پیشتر از این، قبل از انجام سفر مفاد تفاهم‌نامه در مکاتبات بین دو باشگاه مورد بررسی قرار گرفته بود.

در پایان این جلسه محمد رویانیان به مدیر روابط بین‌الملل باشگاه میلان گفت: مفاد این تفاهم‌نامه را قطعی تلقی نکنید، چون در جریان مذاکراتی که با مسئولان و مدیران باشگاه میلان خواهیم داشت و در جریان بازدیدها، به طور قطع موارد جدیدی که مورد نظر ما خواهد بود، به آن اضافه خواهیم کرد.

مدیر روابط بین الملل باشگاه میلان هم در این خصوص، گفت: این مساله کاملا منطقی و طبیعی است و در مذاکرات مواردی پیش می‌آید که مورد نظر دو باشگاه خواهد بود. بر سر اضافه شدن آنها به تفاهم‌نامه، صحبت خواهیم کرد.

این مقام باشگاه ایتالیایی در پایان تاکید کرد: امیدوارم میزبان خوبی برای باشگاه پرسپولیس باشیم که از پرطرفدارترین باشگاه‌های ایران و آسیا است.