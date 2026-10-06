گزارش خبرنگار مهر، عوامل اجرایی سومین رویداد روایت جهاد ، بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات قم درباره سومین جشنواره ادبی، هنری و خبری روایت جهاد گفت‌وگو کردند.

مدیر مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی استان قم با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره محرومیت کسی که از خدمت‌کردن محروم است، اظهار کرد: جشنواره روایت جهاد می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم قم و دیگر نقاط کشور را در فعالیت‌های محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت اجتماعی فراهم کند.

محمد عموعبداللهی نمایش فعالیت گروه‌های جهادی و بازتاب دقیق اقدامات آنان را در گسترش فرهنگ جهاد مؤثر دانست و افزود: رسانه‌ها در شناساندن فعالیت این گروه‌های مردمی و ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی نقش مهمی دارند.

در این نشست، مجتبی امیرفرزانه، دبیر سومین دوره جشنواره، و سیدرضا ساداتی، مسئول کمیته اجرایی و پشتیبانی، جزئیات اجرایی و نقشه راه این رویداد را تشریح کردند.

رسانه‌ها در ترویج فرهنگ جهاد نقش کلیدی دارند

فخرالدین یوسف‌پور، مدیرعامل خانه مطبوعات استان قم، با اعلام آمادگی این مجموعه برای همکاری در داوری بخش‌های خبری و عکس جشنواره گفت: خانه مطبوعات از ظرفیت استادان و متخصصان رسانه برای ارزیابی آثار استفاده می‌کند و در اطلاع‌رسانی رویداد به فعالان رسانه‌ای نیز مشارکت خواهد داشت.

وی برگزاری جشنواره‌های معتبر را زمینه‌ای برای تقویت رسانه‌های استان دانست و افزود: تولید اثر و تهیه گزارش خبری درباره فعالیت‌های جهادی، خود اقدامی ارزشمند در این حوزه است و می‌تواند به شناخت توانمندی‌های رسانه‌ای استان کمک کند.

یوسف‌پور همچنین بر ضرورت ارزیابی دقیق آثار تأکید کرد و همکاری با جشنواره را فرصتی برای بهره‌گیری از تخصص فعالان رسانه‌ای در بررسی آثار خبری و تصویری دانست.

تولید اثر خبری در حوزه جهاد، کاری جهادی است

مهدی بخشی، رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات قم، نیز از مشارکت این مجموعه در برپایی نمایشگاه عکس‌های برگزیده جشنواره استقبال کرد و گفت: خانه مطبوعات آمادگی دارد فضای مناسب را برای برگزاری نمایشگاه در اختیار دبیرخانه قرار دهد.

وی ارائه سوژه‌های ناب جهادی به خبرنگاران و عکاسان را در افزایش انگیزه آنان برای تولید آثار اثرگذار مهم دانست و افزود: خانه مطبوعات برای اطلاع‌رسانی مستمر درباره جشنواره و دعوت از فعالان رسانه‌ای به مشارکت در آن همکاری می‌کند.