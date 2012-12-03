شرکت معلولان شاهرودی در همایش پیاده روی

به گزارش خبر گزاری مهر، رئیس اداره بهزیستی شهرستان شاهرود با اشاره به برگزاری همایش پیاده روی معلولان در این شهر گفت: هدف از برگزاری این پیاده روی رساندن پیام روز جهانی معلولان به گوش سایر مردم بود.

مسعود جهان سیر، شعار این همایش را " رفع موانع معماری برای ایجاد محیطی فراگیر" دانست و خاطر نشان کرد: معلولان باید مانند افراد عادی از حقوق و مزایای برابر برخوردار باشند و این امر مستلزم همکاری و همراهی مسئولان و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی است.

گفتنی است در این همایش پیاده روی که از مقابل اداره بهزیستی شاهرود برگزار شد و تا مجتمع بهزیستی حضرت علی اکبر (ع) ادامه یافت 100 نفر از معلولان جسمی - حرکتی، معلولان مراکز توانبخشی حضرت قائم (عج)، آفرینش، امید، سمیه و نوا، معلولین نابینا و ناشنوای شاهرودی شرکت داشتند و در پایان به قید قرعه به شرکت کنندگان در این همایش جوایزی اهدا شد.

برپایی نمایشگاه صنایع دستی و توانمندهای معلولان شاهرودی



نمایشگاهی از صنایع دستی و توانمندهای معلولان شهرستان شاهرود به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلولین، در مجتمع فیاض بخش برپا شد.

این نمایشگاه مملو از آثار هنری، صنایع دستی و توامندی های معلولین شاهرودی مراکز دولتی آفرینش، سمیه و حضرت قائم (عج) است.

علاقمندان می توانند از 12 لغایت 16 آذر ماه جاری صبح و بعد از ظهر از این نمایشگاه بازدید کنند.

همایش ویژه معلولین در کانون شهید مفتح بسطام برگزار شد

معاون توانبخشی بهزیستی استان سمنان در همایش ویژه معلولین که در کانون شهید مفتح بسطام برگزار شد با اشاره به این که قانون جامع حمایت از حقوق معلولین سال 1383 به تصویب رسیده گفت: معلولان با تقویت روحیه اعتماد به نفس و مشارکت اجتماعی می توانند در جامعه حضور پررنگ تری داشته باشند.

محمود منطقی با تاکید به شعار "از بین بردن موانع برای ایجاد جامعه ای فراگیر و قابل دسترس برای همه" تصریح کرد: با توجه به این شعار فضای جامعه باید به شکلی باشد که معلولان به راحتی در جامعه حضور یافته و به بروز توانمندی های خود بپردازند.

وی با بیان اینکه پیگیری های سازمان بهزیستی در سال های اخیر سبب رونق گرفتن مناسب سازی محیط برای معلولان شد، خواستار ایجاد محیط مناسب شهری با همت ارگان های آموزش و پرورش، بهزیستی، شهرداری و NGO ها شد.

نمایشگاه صنایع دستی معلولان ذهنی در گرمسار آغاز به کار کرد

نمایشگاه صنایع دستی پسران معلول ذهنی بالای 14 سال مرکز روزانه آموزشی و و توانبخشی حرفه ای نجوای مهر شهرستان گرمسار در این موسسه آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه کارهای دستی کودکان و نوجوانان به همراه وسایل کمک آموزشی، لوازم ‏التحریر، کتاب نقاشی، تابلوهای معرق، خیاطی، گلیم ‏بافی، شمع‏ سازی و ده‏ها اثر دیگر برای عموم به نمایش گذاشته شده است.

گفتنی است: تزئین و چیدمان این آثار توسط خود این معلولان و باهدف ایجاد انگیزه و تقویت روحیه توانخواهان انجام شده است.

نمایشگاه توانمندی معلولین دامغانی افتتاح شد



توانمندی های معلولین دامغانی به مناسبت 13 آذر روز معلولین در دامغان به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه که در سالن اداره بهزیستی شهرستان دامغان دایر شد 100 معلول از 10 مرکز و انجمن معلولین آثار صنایع دستی خود را در زمینه خیاطی، گلیم بافی، حصیربافی، نقاشی روی شیشه، کلاژ و مروارید دوزی به نمایش گذاشتند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در دو نوبت صبح و عصر در محل برگزاری نمایشگاه در اداره بهزیستی دامغان به روی علاقه مندان دایر است.