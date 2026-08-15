قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری با رویکرد مدیریت چرخه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی عصر شنبه در حاشیه بازدید از طرح‌ها و حوزه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های محلات و دلیجان در استان مرکزی اظهار کرد: نوع نگرش مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به مقوله آب، انتزاعی و منفصل نیست بلکه بر این باوریم این مهم باید در قالب مدیریت چرخه آب مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح رویکردهای قانونی در حوزه آب تأکید کرد و گفت: بارها به مسئولان و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اعلام کرده‌ایم که قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری است چرا که این قانون بیشتر نگاه توزیعی و مصرفی به آب دارد، در حالی که امروز کشور به تولید، استحصال و مدیریت چرخه آب نیاز مبرم دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، همچنین با اشاره به بازدید از پارک سد ۱۵ خرداد دلیجان گفت:: این پارک در حوزه نگهداری، احیا و توسعه با مشکلاتی مواجه است، اما توسعه کمی و کیفی پارک‌های جنگلی و آماده‌سازی آن‌ها برای استفاده عمومی از سیاست‌های اصلی سازمان منابع طبیعی کشور است.

وی افزود: در جریان این بازدید، تصمیمات لازم برای احیا، توسعه و بهبود وضعیت پارک جنگلی پانزده خرداد اتخاذ شد و امید است با تعامل و همکاری مسئولان استانی و شهرستانی بتوانیم اقدامات مورد نیاز را به‌سرعت اجرایی کنیم.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به بازدید از حوزه‌های مختلف آبخیز در شهرستان‌های دلیجان و محلات تصریح کرد: اقدامات مکانیکی نسبتاً مناسبی در حوزه آبخیزداری این دو شهرستان انجام شده است و مقرر شد اقدامات بیومکانیکی و بیولوژیکی نیز در حوزه‌های آبخیزی که مورد بازدید قرار گرفت، با سرعت بیشتری تکمیل شود.

وی هدف از اجرای این اقدامات را بهبود مدیریت چرخه آب در شهرستان‌های محلات و دلیجان عنوان کرد و افزود: رویکرد ما این است که اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری به صورت جامع و در راستای مدیریت چرخه آب انجام شود.

افلاطونی همچنین با اشاره به چالش‌های حوزه آبخیز علی‌آباد سنجه‌باشی محلات و خشک شدن رشته قناتی در این منطقه گفت: در این زمینه مقرر شد ابتدا آسیب‌شناسی لازم با انجام مطالعات کارشناسی صورت گیرد و پس از مشخص شدن علت و عوامل ایجاد مشکل، اقدامات لازم دنبال شود.

وی خواستار اصلاحات ساختاری در قوانین آب شد و گفت: انتظار است نمایندگان در اسرع وقت، قانون توزیع عادلانه آب با رویکرد مدیریت چرخه آب بازنگری کنند و حداقل نواقص آن را برطرف یا اصلاحات کامل‌تری در این زمینه اعمال کنند.