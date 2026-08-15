به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین عصر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بررسی وضعیت فعالیت‌های پارلمانی و چالش‌های توسعه‌ای منطقه ترشیز، اظهار کرد: اجرای پروژه راه‌آهن کاشمر نیازمند بررسی دقیق توجیه اقتصادی و ظرفیت بار منطقه است.

نماینده مردم شهرستان های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در ادامه به بررسی زیرساخت‌های منطقه پرداخت و سه مسئله اصلی را «راه‌های دسترسی، انرژی و آب» عنوان کرد.

وی با تأکید بر رابطه مستقیم زیرساخت‌های مواصلاتی با سرمایه‌گذاری، گفت: اگر راه‌های دسترسی استاندارد نباشند، نه تنها سرمایه‌گذاری در منطقه رخ نمی‌دهد و نه کارخانه‌ها می‌توانند با ظرفیت مناسب فعالیت کنند.

نیک‌بین با ارائه آماری از پیشرفت پروژه‌های جاده‌ای، اظهار کرد: در زمان آغاز دوره نمایندگی من در خردادماه سال ۱۳۹۹، پیشرفت جاده شادمهر به کاشمر تنها حدود ۶ تا ۷ درصد بود و در برخی بخش‌ها حتی کمتر از یک درصد پیشرفت داشتیم. همچنین جاده بردسکن به سبزوار حدود ۱۱ درصد و مسیر بجستان کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت در بخش روکش آسفالت داشتند.

نماینده مردم شهرستان های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن با اشاره به تغییرات مدیریتی در سطح کشور و استان افزود: با وجود تغییر سه رئیس‌جمهور، استانداران و فرمانداران، با تکیه بر تلاش نمایندگان پیشین، مردم و مسئولان، پروژه‌ها پیشرفت کرده‌اند؛ به طوری که پیشرفت جاده شادمهر به کاشمر اکنون به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد:اگرچه قرار بود برخی از این جاده‌ها امسال تکمیل شوند، اما آثار جنگ ۱۲ روزه و شرایط اقتصادی فعلی، روند تأمین اعتبارات را با دشواری مواجه کرده است.

نیک بین مسئله انرژی را دومین چالش بزرگ منطقه دانست و از مشکل برق در واحدهای صنعتی خبر داد.

نماینده مردم شهرستان های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن گفت: بسیاری از کارخانه‌ها برای راه‌اندازی خطوط تولید جدید با کمبود شدید برق مواجه هستند.

وی پیشنهاد کرد: اگر تا پایان سال ۱۴۰۶ یا ۱۴۰۷ حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ مگاوات برق در استان خراسان رضوی تولید شود، می‌توان ناترازی برق استان را به صفر رساند.

نیک بین همچنین از پیشرفت پروژه‌های برق‌رسانی در منطقه خبر داد و اعلام کرد: تاکنون حدود ۱۲۰ مگاوات برق در منطقه ترشیز یا به بهره‌برداری رسیده و یا پروژه‌ها با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت در حال تکمیل هستند که بخشی از این ظرفیت تا پایان سال وارد شبکه خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن با پرداختن به موضوع راه‌آهن، نگاهی واقع‌بینانه به این مطالبه داشت و اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های گسترده و نشست‌های مشترک با مسئولان راه‌آهن، سازمان برنامه و بودجه و معاون وزیر، باید صادقانه گفت که راه‌آهن به این زودی‌ها به کاشمر نخواهد رسید.

وی تأکید کرد: نمی‌توان در نزدیکی انتخابات وعده داد که راه‌آهن حتماً به کاشمر می‌رسد؛ این پروژه باید بر اساس توجیه اقتصادی اجرا شود.

نیک بین با اشاره به اینکه راه‌آهن در جهان عمدتاً برای جابه‌جایی بار ایجاد می‌شود، افزود: با توجه به ظرفیت بالای بخش معدن و صنعت در منطقه، می‌توان از مسیر بجستان، یک آنتن ریلی برای ایجاد کریدور ترانزیتی از جنوب شرق به شمال غرب کشور ایجاد کرد که این پیشنهاد در مطالعات علمی قابلیت بررسی دارد.