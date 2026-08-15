اولیانوف: آیا تهدید ترامپ درباره تنگه هرمز شوخی بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین امروز شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس این پرسش را مطرح کرد که آیا تهدید ترامپ تنگه هرمز یک شوخی بود؟

نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین در این باره نوشت: رئیس‌ جمهور آمریکا تهدید کرد که تنگه هرمز را «قلمرو آمریکا» اعلام کند. آیا این یک شوخی بود؟

این در حالیست که وال‌ استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که رئیس‌ جمهور این کشور هیچ‌گونه گفتگوی جدی با مشاورانش درباره طرح ادعای تصاحب تنگه هرمز نداشته و سخنان او در تجمع انتخاباتی «لانگ‌آیلند» فاقد وجاهت سیاسی است.

این عقب‌نشینی در حالی صورت می‌گیرد که کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، با تقبیح این اظهارات مضحک در صفحه شخصی خود نوشت: تنگه هرمز را نه با توییت، نه با ناو هواپیمابر و نه با سخنرانی انتخاباتی نمی‌توان تصاحب کرد. ایران نه از تهدید می‌هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود.