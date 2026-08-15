سرعت طوفان زابل برای چهارمین روز متوالی از ۱۰۰ کیلومتر عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری عصر شنبه به خبرنگاران اظهار داشت: بامداد ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵، سرعت وزش باد در زابل به ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را به ۲ هزار متر کاهش داد.

وی افزود: در زهک نیز سرعت وزش باد به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به ۳ هزار متر کاهش یافت.

حیدری ادامه داد: تا فردا در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد، طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و از روز دوشنبه تا اواخر هفته، با کاهش سرعت وزش باد، وزش باد همراه با گردوخاک در این منطقه انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: امروز و فردا در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز از اواسط روز تا اوایل شب، وزش باد نسبتاً شدید، گاهی همراه با گردوخاک و افزایش غلظت غبار پیش‌بینی می‌شود.

حیدری توصیه کرد: شهروندان در زمان غبارآلود شدن هوا از ماسک استفاده کنند و رانندگان با توجه به کاهش دید، با احتیاط تردد کنند. همچنین لازم است در عملیات عمرانی و حفاظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی تمهیدات لازم اندیشیده شود.