گسترش فولاد - الوند همدان؛ گل سرسبد بازیهای هفته

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم و پایانی رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور، هفته رویارویی تیم های اول و دوم جدول رده بندی گروه الف خواهد بود، دیداری شش امتیازی و فینال گونه که قهرمان نیم فصل اول را مشخص خواهد کرد.

پیکار گسترش فولاد تبریز با الوند همدان مصاف دو تیم اول و دوم جدول گروه الف است که همین جایگاه دو تیم بدون اشاره به سایر موارد، می تواند بیانگر اهمیت و حساسیت بالای این بازی باشد.

گسترش فولاد تا قبل از دیدار با الوند، 26 امتیاز به جیب زده و با این اندوخته تقریبا مطمئن جایگاه خود در صدر جدول را تحکیم بخشیده اما رقیب روز یکشنبه آبی های تبریز، با 25 امتیاز جدی ترین و نزدیک ترین تعقیب کننده آنهاست. با این اوصاف می توان اذعان داشت که گل سرسبد بازی های هفته پایانی نیم فصل اول لیگ دسته یک، همین پیکار عصر یکشنبه ورزشگاه بنیان دیزل تبریز خواهد بود.

پیروزی شاگردان رسول خطیبی در این نبرد، قهرمانی آنها در نیم فصل اول را قطعی کرده و بدون پذیرش حتی یک شکست در 13 بازی، آنها را به نیم فصل دوم و در نهایت کسب جواز صعود به لیگ برتر امیدوارتر از قبل خواهد کرد و این رویایی است که خطیبی جوان و شاگردان اغلب بومی اش در سر می پرورانند.

تیم الوند همدان نیز چنین شرایطی را تجربه می کند و در صورتیکه بتواند فاتح دیدار مهم تبریز باشد، قهرمان نیم فصل اول خواهد شد. البته تساوی در این بازی بازهم حکم تداوم صدرنشینی و قهرمانی نیم فصل اول آبی های تبریز را به دنبال خواهد داشت.

دیدار تیمهای گسترش فولاد تبریز و الوند همدان از چارچوب بازیهای هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 14 روز یکشنبه 19 آذر در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز برگزار خواهد شد.