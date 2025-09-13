به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای لیگ برتر فوتبال استان همدان که از مردادماه امسال با حضور هشت تیم آغاز شده بود، شامگاه جمعه با قهرمانی نیمفصل آراد جورقان به پایان رسید.
آراد جورقان با هدایت حمید مهرسرشت و بهرهگیری از ترکیب جوان و باتجربه، در پایان هفت هفته با پنج برد، یک تساوی و تنها یک شکست، ۱۶ امتیاز کسب کرد و در صدر جدول ایستاد.
این تیم در دیدار پایانی نیمفصل، در زمین تیم طلایهداران بهار با گلهای صالح وفایی، ابراهیم یارمطاقلو و امیرحسین مصیبیان، پیروزی ۳ بر صفر را رقم زد تا جام نیمفصل را به جورقان ببرد.
در دیگر بازی مهم هفته پایانی، تساوی بدون گل تیمهای عقاب الوند اسدآباد و فاتح اسدآباد باعث شد عقاب با ۱۴ امتیاز به رده دوم سقوط کند.
همچنین شهرداری مریانج با برتری ۳ بر ۱ برابر میثاق همدان، با ۱۳ امتیاز سوم شد و همچنان در کورس قهرمانی باقی ماند.
این فصل از لیگ برتر استان با نظم و مدیریت دقیق کمیته مسابقات برگزار شد و هواداران شاهد رقابتهایی مهیج و پرگل بودند.
نیمفصل دوم در حالی آغاز خواهد شد که آراد جورقان، عقاب الوند و شهرداری مریانج سه مدعی جدی فتح جام قهرمانی هستند.
