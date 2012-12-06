شبکه های توزیع برق سرخه بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک طینت صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از طرح های توسعه، احداث، اصلاح و بهسازی شبکه های توزیع برق بخش سرخه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به این که در حال حاضر شش پروژه بهینه سازی شبکه های برق در این بخش در حال اجرا است افزود: این پروژه ها با اعتباری معادل یک میلیارد و 375 میلیون ریال انجام می شود.

وی با بیان اینکه در منطقه سنگ لچ شبکه های برق با افزایش قدرت ترانس به میزان 315 کیلو ولت آمپر بهسازی شده اند، خاطر نشان کرد: فاز دوم شبکه های فشار ضعیف هوایی و مجتمع های مسکونی قائمیه نیز با کابل های خود نگهدار به اتمام رسیده است.

رئیس اداره برق بخش سرخه بهسازی شبکه های فشار ضعیف و فشار متوسط هوایی روستاهای این بخش را از دیگر فعالیت های این اداره دانست و تصریح کرد: تامین برق دامداری های روستای لاسجرد با نصب پنج ایستگاه توزیع برق و احداث 600 متر خط فشار متوسط نیز رو به اتمام است.

وی یکی از پروژه های بهره برداری شده در طرح بهسازی را اصلاح و بهسازی شبکه روشنایی معابر سطح شهر سرخه معرفی و عنوان کرد: این پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار بود که به توفیق الهی با تلاش نیروهای متعهد این اداره انجام و به بهره برداری رسید.

پاک طینت در پایان با اشاره به این که شبکه های برق خیابان های ابن سینا، شهید عربی و اَبَک نیز در جهت افزایش پایداری خطوط مورد بهسازی قرار گرفته اند، تاکید کرد: بررسی سایر مشکلات خطوط برق بخش سرخه نیز در دستور کار قرار دارد که با شناسایی آن ها، اداره برق این بخش به سرعت عملیات بهسازی را آغاز خواهد کرد.