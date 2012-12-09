مشکل ممنوعیت صادرات تعهد شده تولیدکنندگان کردستانی رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج پس از ابلاغ بخشنامه های محدودیت و ممنوعیت صدور برخی کالاها و ناتوانی تولیدکنندگان از صدور تولیدات خود از استاندار کردستان برای حل این مشکل درخواست کرد.

علیرضا شهبازی در نامه خود به وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری شرایط خاص استان به لحاظ محرومیت و مرزی بودن، خواسته است تا اجازه صادرات به واحدهای تولیدی که با شرکای خارجی خود عقد قرارداد و تعهد صادراتی دارند، داده شود.

وی همچنین اظهار داشت: جلوگیری از صادرات و ایفای تعهدات خارجی، بخش خصوصی کردستان را با مشکل و ضرر و زیان زیادی مواجه کرده است.

ثبت اطلاعات پرسنل دستگاه های اجرایی در سامانه "کارمند ایران" ضروری است

مدیرکل دفتر منابع انسانی استانداری کردستان گفت: به منظور ساماندهی و رفع کمبود نیروهای انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی ثبت اطلاعات پرسنلی و نیز پست های بلاتصدی در سامانه "کارمند ایران" الزامی است.

اسعد یوسفی در جلسه عملیاتی کردن تفویض اختیارات به استانداران در محل سالن دولت استانداری کردستان اظهار داشت: در اواخر سال 90 با موافقت و تصویب هیئت دولت در زمینه بکارگیری و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی مجوزجذب و استخدام یک هزار و 500 نفر به استان کردستان ابلاغ شد.

وی افزود: در این راستا در اوایل سال جاری بخشی از این مصوبه عملیاتی شد و چهار دستگاه فنی و حرفه ای، علوم پزشکی، پزشکی قانونی و استانداری آزمون مورد نظر را برگزار و عملا مراحل جذب سهمیه استخدام استان وارد فاز اجرایی شد.

مدیر کل دفتر منابع انسانی استانداری کردستان ادامه داد: بنا به دلایلی از سوی وزارت کشور روند برگزاری آزمون های استخدامی برای سایر سهمیه ها به تاخیر افتاد که اخیرا با رفع موانع و مشکلات پیش رو و با تفویض اختیارات لازم به استانداران و با پیگیری ها و تاکیدات مجدانه استاندار و معاونت توسعه منابع انسانی استاندار کردستان مراحل جذب سهمیه های باقی مانده بزودی عملیاتی می شود.

یوسفی از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست تا نسبت به بروزرسانی اطلاعات پرسنلی کارکنان خود در سامانه "کارمندایران" اقدام کنند.

مراحل جذب هزار و 500 سهمیه استخدامی دستگاه های اجرایی کردستان عملیاتی می شود

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان نیز در این جلسه گفت: با ابلاغ صدور مجوز استخدام به زودی مراحل جذب 1500 سهیمه استخدامی دستگاه های اجرایی استان عملیاتی می شود.

موسی مرادیانی اظهار داشت: جذب و استخدام بیش از هزار و 500 تن نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان گام مهمی در مسیر تسریع روند خدمات رسانی مناسب و مطلوب به مردم و روان سازی امورات اداری دستگاه های بشمار می رود.

وی افزود: بکارگیری این تعداد نیروی انسانی در بدنه دستگاه های اجرایی در حقیقت زمینه استفاده از افراد واجد شرایط، متخصص و دانش آموخته کارآمد دانشگاهی استان را فراهم و موجب افزایش بهره وری می شود و خانواده های این افراد نیز به آرزوی ایجاد اشتغال پایدار برای فرزندانشان دست می یابند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون آزمون استخدامی چهار دستگاه اجرایی استان انجام شده و در آینده نزدیک زمان برگزاری سایر آزمون ها نیز اطلاع رسانی و به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.