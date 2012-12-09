مهمترین عامل افزایش تورم رشد نقدینگی درکشور است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون شنبه شب در جلسه پرسش و پاسخی که به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران برگزارشد، گفت: بحث انرژی هسته ای و تحریم نفتی ایران بهانه دشمن برای کاهش اقتدار جمهوری اسلامی است.

وی افزود:ایران اسلامی به پشتوانه رهبری فرهیخته و ملت آگاه، همواره در برابر تحریم‌ها سربلند بوده است.

تاج گردون اظهار داشت: اگر می‌خواهیم از تولید حمایت کنیم باید همه با هم همفکری و تعامل داشته باشیم و اقتصاد جامعه باید طوری باشد که ما را در مقابل بحران‌ها عبور دهد.

وی با تاکید براینکه هدف دشمن ایجاد مشکلات در بازار خرید و فروش مردم و رکود در تولیدات داخلی ایران است، تصریح کرد: غرب در تحریم‌ها به دنبال این است که به اقتصاد ایران ضربه بزند و از گسترش نفوذ و قدرت ایران در منطقه جلوگیری کند.

اقتصاد مقاومتی راهکار مهم مبارزه باتحریمها/ لزوم کاهش وابستگی به نفت

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دانشجویان و مردم باید با معارضات اقتصادی، ملی و بین المللی مبارزه کنند ویکی از این راههای مبارزه ، بحث"اقتصاد مقاومتی "است.

وی یادآور شد: موضوع اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، یکی از بهترین راه های مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی بیان داشت:بودجه نفت در اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد که لازم است برای رونق اقتصادی این وابستگی کاهش یابد.

تاجگردون، حرکت بر اساس برنامه توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات، بهبود فضای کسب و کار، افزایش امنیت اقتصادی ،مدیریت واردات و مصرف، مشخص شدن محور و هدایت گر اقتصاد کشور، ساماندهی سیاستهای پولی و مالی، مدیریت مطلوب درآمدهای ارزی و صندوق ذخیره ارزی وانضباط پولی و مالی، تلاش برای افزایش بهره وری در تولید، تداوم سیاستهای مربوط به خودکفایی کالاهای اساسی، اتخاذ سیاستهای انقباضی و کوچک کردن دولت را از راهکارهای توسعه اقتصادی در کشوردانست.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دراین راستا تقویت وحدت و همبستگی ملی، ایجاد محیط سیاسی آرام و به دور از تشنج برای رشد کار، تقویت دیپلماسی اقتصادی، تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای دوست ، افزایش آگاهی مردم نسبت به شرایط موجود، استفاده از توان ایرانیان خارج از کشور، تشکیل اتاق فکر در ادارات، دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی، فرهنگی و سیاسی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پرسش وپاسخ دانشجویان با نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز دانشجوباحضور دانشجویان، اساتید و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.