برنامه عملیاتی تفاهم نامه طرح پیک مهر در کردستان تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان با اعلام این خبر عنوان کرد: جانمایی و نصب قفسه های طرح پیک مهر با کتاب های مورد نیاز مردم از مهمترین اهداف تدوین این طرح است.

عطاء الله رستگار اظهار داشت: این قفسه های ویژه کتاب های جیبی در مکان های پرتردد مانند پایانه های مسافربری، فرودگاه، بیمارستان ها و برخی ادارات نصب می شوند.

وی با اشاره به جانمایی 30 باب قفسه در مکان های پرتردد استان کردستان، گفت: تاکنون 25 باب قفسه پیک مهر در شهرستان های استان راه اندازی شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان ادامه داد: طرح مذکور در راستای تبیین منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه دسترسی آسان عموم مردم به کتاب، توسعه فرهنگ کتابخوانی، علم‌آموزی، افزایش معلومات عمومی جامعه و همچنین ارتقای فرهنگ عمومی با رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی اجرا می‌شود.

وی عنوان کرد: اجرای طرح پیک مهر همچنین در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و غنی سازی اوقات فراغت شهروندان با جذب آنها به سوی مطالعه صورت می گیرد.

رستگار با اشاره به لزوم توجه به نیازها و علایق مخاطبان در اجرای طرح مذکور، بیان کرد: در تدوین برنامه عملیاتی طرح پیک مهر به این مهم نیز توجه شده است.

اهدای دو هزار نسخه کتاب به دانشگاه پیام نور کامیاران

به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کامیاران دو هزار نسخه کتاب به کتابخانه عمومی مشارکتی دانشگاه پیام نور این شهرستان اهدا شد.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کامیاران با اعلام این خبر گفت: تمام کتاب های اهدایی درسی و مربوط به انتشارات دانشگاه پیام نور هستند که می تواند برخی از نیازهای دانشجویان دانشگاه مذکور را در این زمینه برآورده کند.

جلال ابراهیمی ادامه داد: کتابخانه عمومی مشارکتی دانشگاه پیام نور کامیاران در سال 89 راه اندازی شد و در حال حاضر دارای چهار هزار نسخه کتاب با موضوعات مختلف است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان کامیاران دارای پنج کتابخانه عمومی مشارکتی فعال است، افزود: در حال حاضر کتابخانه های عمومی مشارکتی کانون ولایت کمیته امداد امام خمینی (ره)، دانشگاه پیام نور، زندان و روستاهای دژن و خانم آباد در این شهرستان فعال است.