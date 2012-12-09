حبیب صبور، مدیر برنامه‌های علیرضا عصار درباره اجرای کنسرت جدید این خواننده به خبرنگار مهر گفت: در حال هماهنگی برای اجرای کنسرت در تهران هستیم، اما هنوز زمان خاصی را برای برگزاری کنسرت مشخص نکردیم زیرا ارکستر باید آمادگی لازم را برای اجرا داشته باشد و از طرف دیگر 90 درصد کار با تغییر روبرو شده و طبیعا هماهنگ شدن با شرایط جدید نیاز به وقت دارد.

وی افزود: این کنسرت بر اساس ترکیب هنرمندان قدیمی اجرا خواهد شد ولی با توجه به اینکه سازهای جدیدی در کنسرت مورد استفاده قرار می گیرد، منتظر هستیم تا هنرمندان دیگری نیز به مجموعه ما ملحق شوند.

مدیر برنامه‌های عصار با اشاره به ترکیب اعضای کنسرت گفت: فواد حجازی رهبری ارکستر را بر عهده دارد و امین قمی‌نژاد، بهنام آرین نژاد و افشین حامدی‌پور از دیگر هنرمندانی هستند که با نوای سازهای خود در این کنسرت عصار و حجازی را همراهی می‌کنند.

صبور اضافه کرد: ارکستر در شهر تهران برگزار می‌شود و قصد داریم پس از اینکه ارکستر تهران تمام شد برای اجرای ارکستر در شهرستان‌ها هم برنامه‌ریزی کنیم.

مدیربرنامه‌های عصار درباره آلبوم جدید این خواننده نیز بیان کرد که به احتمال زیاد قبل از اجرای کنسرت، آلبوم جدیدی ارائه خواهد شد و از قطعات این آلبوم هم در اجرای کنسرت استفاده خواهیم کرد.