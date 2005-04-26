به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايت مردميار، دكتر محمود احمدي‌نژاد در مدرسه علميه صدر اصفهان و در جمع صدها تن از روحانيون و طلاب شركت كرد و طي سخناني از قريب الوقوع بودن تحولاتي مهم و تعيين كننده در جهت تشكيل يك دولت مقتدر، كارآمد و مردمي سخن به ميان آورد و تصريح كرد: مردم چشم انتظار جهش هاي بلند و اساسي براي حل سريع مشكلات كشور در ابعاد مختلف هستند و به لطف الهي و در سايه حضور ملت، كام آنان از شهد تشكيل دولت حقه اسلامي شيرين خواهد شد .



وي تاكيد كرد: اين مقطع از زمان براي ملت ايران و جهان اسلام به يك نقطه عطف تبديل خواهد شد .



دكتر احمدي‌نژاد انقلاب اسلامي را به مثابه يك نسيم همواره در حال وزش توصيف كرد و گفت : تحولات مهمي به نفع اسلام و انقلاب در راه است و در پرتو اجراي احكام نوراني اسلام، چشم انداز روشني از سعادت و نيكبختي فراروي ملت ايران قرار گرفته است .



شهردار تهران سپس عازم شهر نجف آباد شد و در اجتماع صدها تن از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي پاسخگوي دانشجويان در خصوص مسايل داخلي و خارجي بود .



وي در سخنان خود، تفكر ناب مديريت انقلابي در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را يك نياز واقعي و مبرم ملت ايران برشمرد و تاكيد كرد: رفتارها، تصميمات و برنامه ها در دولت اسلامي موج اميد و نشاط و شادابي را به سطوح مختلف جامعه خواهد دميد و چشمه هاي جوشان اخلاق و معنويت در جاي جاي اين سرزمين مقدس جاري خواهد شد .



شهردار تهران در پاسخ به سوالي در خصوص تاثير حضور رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري بر جناحها و گروههاي سياسي گفت : من نماينده هيچ جناح، گروه و حزبي نيستم و اعتقاد راسخ دارم كه مدير در نظام اسلامي تنها بايد خود را وقف اهداف مردم كند و وامدار هيچ حزب، دسته و جناحي نيز نباشد .



دكتر احمدي‌نژاد افزود : انتخابات يك صحنه آزاد است و هر كس در خود توانايي اداره كشور را مي بيند بايد وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري شود و اگر قرار شد بنده وارد اين عرصه شوم، اسير اينگونه ملاحظات و بده بستانهاي سياسي نخواهم شد .



وي بر ضرورت بازكردن حلقه هاي مديريتي كشور به روي جوانان تاكيد كرد و اظهار داشت: وقتي درها به روي جوانان گشوده شود، اولويتهاي دولت در برنامه ريزيها برگرفته از متن مردم و همسو با نياز و خواست آنان خواهد بود .



شهردار تهران از صداقت و شفافيت در رفتار و موضعگيري به عنوان يك اصل پايدار مديريتي ياد كرد و گفت : به بهانه توسعه سياسي نمي توان برخورد صادقانه با مردم را كنار گذاشت زيرا بدون صداقت، امكان تحقق اهداف صادقانه وجود ندارد .



وي بروز فرهنگ قبيلگي در چهره و رفتار حزبي و سياسي را تقبيح كرد و افزود : آنچه اهميت دارد، معيار روشن براي ارزيابي افراد است تا براساس آن بتوان رفتار و عملكرد آنان را فارغ از تعلقات، نسبتها و ارتباطشان با اين و آن مورد سنجش قرار داد .



دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: تمجيد كار بد به دليل مشتركات حزبي و هجوم به كار خوب و با ارزش به دليل هم طيف نبودن عامل آن، به مفهوم قبيله گرايي مدرن است .



استاد دانشگاه علم و صنعت معذرت خواهي از مردم در نتيجه پي بردن به اشتباهات گذشته را نشانه جوانمردي و كمال يك انسان دانست و تأكيد كرد: اگر برنامه ريزيها از متن مردم بجوشد، امكان بروز خطا در تصميم گيري و اجرا كاهش مي يابد .



وي در بخش ديگري از سخنانش انجام هزينه هاي سنگين تبليغاتي براي تصدي مسووليتهاي تعهدآور را سووال برانگيز خواند و از مردم و بويژه دانشجويان درخواست كرد تا فرياد برآورند و اجازه ندهند در دوران انتخابات، هزينه هاي دهها ميليارد توماني، به شكل گيري مناسبات غلط در دستگاه اجرايي منجر شود و سرنوشت كشور و مردم براي سالها تحت تاثير آثار شوم آن قرار گيرد .



شهردار تهران افزود : اگر تصميم بنده براي حضور در انتخابات قطعي شد، محل تامين هزينه ها را به صورت شفاف و روشن به مردم گزارش خواهم داد تا معلوم شود كه جوانان پرشور و با انگيزه چگونه بدون هيچگونه توقع و چشمداشتي به صورت خودجوش در اين صحنه فعاليت مي كنند .



وي در پاسخ به سوالي در خصوص برقراري ارتباط با آمريكا گفت : سردمداران آمريكا قطع رابطه را با هدف ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، طراحي و آن را به ايران تحميل كردند اما از آن نتيجه نگرفتند و اينك با پي جويي همان هدف در نظر دارند روابط از دست رفته را بار ديگر برقرار كنند .

دكتر احمدي‌نژاد در ادامه سفر يك روزه خود به اصفهان روز دوشنبه در اجتماع صدها تن از دانشجويان دانشگاه صنعتي اين شهر شركت كرد و طي سخناني نفوذ دين مبين اسلام به اعماق روح و جان مردم ايران را محصول حقيقت جو بودن ملت دانست و تاكيد كرد: اجتماعي بودن و همدلي و همراهي در غم و شادي يكديگر از ويژگيهاي ممتاز ملت ايران است و اتفاقا در نتيجه همين خصوصيات است كه ملت ايران، اسلام را با آغوش باز پذيرفت و عناصر اصلي و حقيقي حيات انسان را در اسلام علوي پيدا كرد، بنابراين بايد توجه كنيم كه مكتب ليبراليسم مبتني بر زندگي لذت جوي فردگراي افراطي هيچ سنخيت و انطباقي با باورها و اعتقادات ملت ايران ندارد .



وي از زمينه سازي براي قطع ارتباط ملتها با گذشته پرافتخار خود به عنوان يك هدف اساسي نظام سلطه ياد كرد و افزود : بر اساس شواهد مسلم و انكار ناپذير تاريخي، ملت ايران در طول حيات خود در بسياري از علوم سرامد جهان بوده و هيچگاه يافته هاي خود را از ديگران كتمان نكرده و آنها را براي استفاده در اختيار بشريت قرار داده است، بنابراين محققين و دانش پژوهان ما بايد جايگاه ممتاز ملت ايران را بر روي منحني و پيوستار رشد خويش بازيابي كنند تا بتوانند جهش هاي بلند علمي را در عرصه هاي مختلف به انجام برسانند .



شهردار تهران توجه به ميراث فرهنگي را نه تنها در حفظ و حراست از ساختمانها بلكه در حفظ و رشد ويژگيهايي مانند خلاقيت، ابتكار، كمال جويي و شجاعت در ملت ايران دانست .



دكتر احمدي‌نژاد همچنين در اجتماع بزرگ دانشجويان دانشگاه اصفهان به پرسشهاي آنان پاسخ گفت و طي آن تصريح كرد: قدرت ملت در اداره كشور و تضمين سلامت نظام اجرايي و اداري، بي بديل است و بدون اتكاء به مردم، هزينه ها بيشتر و بازدهي فعاليتها كمتر خواهد بود .



وي افزود : تك تك مردم در همه مسائل كشور مسوولند و بايد در تصميمات دخالت كنند و به همين دليل نقش مردم در پيشبرد و اعتلاي فرهنگ، اقتصاد و توليد، تامين امنيت و مبارزه با مفاسد يك عامل اساسي و تعيين كننده است و مسوولان كشور و دستگاههاي اداري تنها بايد راه را براي جاري شدن استعداد و توان مردم در عرصه هاي مختلف باز كنند .



شهردار تهران كاخ نشيني و اشرافي گري را سرآغاز انحرافات و پيدايش بسياري از مشكلات دانست و تاكيد كرد: آبروي نظام در سايه اجراي عدالت و خدمت صادقانه به مردم تامين مي شود و كساني كه رويكردهاي اشرافي گرانه خود را با خريد ساختمانها و اتومبيلهاي گران قيمت و انجام هزينه هاي بالا براي دكوراسيون اتاقهاي كار خويش بروز مي دهند و وقيحانه آن را به حساب آبروي نظام مي گذارند، از نظر مردم هيچگونه مقبوليتي ندارند .



وي تصريح كرد: مدير اسلامي، دلسوز جامعه و پيرو مولاي متقيان حضرت امام علي (ع) است و چنين مديري چگونه مي تواند با آگاهي از وجود انسانهاي گرسنه و نيازمند در درون جامعه، سر به بالين نهد يا بدون داشتن هيچگونه دغدغه اي به سفرهاي تفريحي داخلي يا خارجي برود .



دكتر احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي در خصوص تهديد آميز بودن موضعگيريهاي انقلابي گفت : پيام نسل نو، پيام مقاومت و حركت به سمت آرمانهاي الهي است و آينده قطعا از آن ملت ايران است و بنده همواره آماده ام تا هر زمان كه تقدير الهي ايجاب كند، جان ناقابل خويش را براي پاكسازي ساحت اين نظام مقدس تقديم كنم .



وي از عموم مردم خواست تا در انتخاب و گزينش افراد، به تدين، سلامت نفس، تجارب، توانمندي و كارامدي مدعيان تصدي مسووليتهاي مهم توجه كنند وپس از سپردن مناصب به آنان، رهايشان نكنند و با نظارت دقيق و دخالت در تصميم گيريها، سلامت نظام اداري كشور را تضمين كنند .



شهردار تهران تاكيد كرد: در انتخابات رياست جمهوري بايد مولفه اي تشكيل شود كه تبلور خواست ملي باشد .



دكتر احمدي‌نژاد عقل گرايي را در خدمت آرمانگرايي دانست و افزود : آرمانگرايي بدون بهره گرفتن از عقل و انديشه، به مفهوم هيجان كاذب است و عقل گرايي بدون آرمان نيز حاصلي جز درجا زدن ندارد. انسان يك مجموعه هماهنگ است و عقل بايد در خدمت آرمانها قرار بگيرد .



دكتر احمدي‌نژاد در جريان سفر يك روزه خود به شهر اصفهان با حضرت آيت الله مظاهري مدير حوزه علميه اين شهر نيز ديدار و گفت و گو كرد .



وي همچنين با حضور در آسايشگاه جانبازان، با يكايك آنان ديدار و از نزديك در جريان مسائل و مشكلات آنان قرار گرفت .



شهردار تهران در مراسم تشييع پيكر مطهر شهيد طاهر زاده كه پس از سالها تحمل رنج و بيماري به ملكوت اعلي پيوست، نيز شركت كرد و با قرائت فاتحه، ياد و نام او را گرامي داشت .



وي در اين سفر، در يكي از محلات مستضعف نشين شهر اصفهان حضور يافت و با خانواده چند تن از شهداي اين محل ديدار و گفت وگو كرد .