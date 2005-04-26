به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايت مردميار، دكتر محمود احمدينژاد در مدرسه علميه صدر اصفهان و در جمع صدها تن از روحانيون و طلاب شركت كرد و طي سخناني از قريب الوقوع بودن تحولاتي مهم و تعيين كننده در جهت تشكيل يك دولت مقتدر، كارآمد و مردمي سخن به ميان آورد و تصريح كرد: مردم چشم انتظار جهش هاي بلند و اساسي براي حل سريع مشكلات كشور در ابعاد مختلف هستند و به لطف الهي و در سايه حضور ملت، كام آنان از شهد تشكيل دولت حقه اسلامي شيرين خواهد شد.
وي تاكيد كرد: اين مقطع از زمان براي ملت ايران و جهان اسلام به يك نقطه عطف تبديل خواهد شد.
دكتر احمدينژاد انقلاب اسلامي را به مثابه يك نسيم همواره در حال وزش توصيف كرد و گفت : تحولات مهمي به نفع اسلام و انقلاب در راه است و در پرتو اجراي احكام نوراني اسلام، چشم انداز روشني از سعادت و نيكبختي فراروي ملت ايران قرار گرفته است.
شهردار تهران سپس عازم شهر نجف آباد شد و در اجتماع صدها تن از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي پاسخگوي دانشجويان در خصوص مسايل داخلي و خارجي بود.
وي در سخنان خود، تفكر ناب مديريت انقلابي در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را يك نياز واقعي و مبرم ملت ايران برشمرد و تاكيد كرد: رفتارها، تصميمات و برنامه ها در دولت اسلامي موج اميد و نشاط و شادابي را به سطوح مختلف جامعه خواهد دميد و چشمه هاي جوشان اخلاق و معنويت در جاي جاي اين سرزمين مقدس جاري خواهد شد.
شهردار تهران در پاسخ به سوالي در خصوص تاثير حضور رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري بر جناحها و گروههاي سياسي گفت : من نماينده هيچ جناح، گروه و حزبي نيستم و اعتقاد راسخ دارم كه مدير در نظام اسلامي تنها بايد خود را وقف اهداف مردم كند و وامدار هيچ حزب، دسته و جناحي نيز نباشد.
دكتر احمدينژاد افزود : انتخابات يك صحنه آزاد است و هر كس در خود توانايي اداره كشور را مي بيند بايد وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري شود و اگر قرار شد بنده وارد اين عرصه شوم، اسير اينگونه ملاحظات و بده بستانهاي سياسي نخواهم شد.
وي بر ضرورت بازكردن حلقه هاي مديريتي كشور به روي جوانان تاكيد كرد و اظهار داشت: وقتي درها به روي جوانان گشوده شود، اولويتهاي دولت در برنامه ريزيها برگرفته از متن مردم و همسو با نياز و خواست آنان خواهد بود.
شهردار تهران از صداقت و شفافيت در رفتار و موضعگيري به عنوان يك اصل پايدار مديريتي ياد كرد و گفت : به بهانه توسعه سياسي نمي توان برخورد صادقانه با مردم را كنار گذاشت زيرا بدون صداقت، امكان تحقق اهداف صادقانه وجود ندارد.
وي بروز فرهنگ قبيلگي در چهره و رفتار حزبي و سياسي را تقبيح كرد و افزود : آنچه اهميت دارد، معيار روشن براي ارزيابي افراد است تا براساس آن بتوان رفتار و عملكرد آنان را فارغ از تعلقات، نسبتها و ارتباطشان با اين و آن مورد سنجش قرار داد.
دكتر احمدينژاد تصريح كرد: تمجيد كار بد به دليل مشتركات حزبي و هجوم به كار خوب و با ارزش به دليل هم طيف نبودن عامل آن، به مفهوم قبيله گرايي مدرن است.
استاد دانشگاه علم و صنعت معذرت خواهي از مردم در نتيجه پي بردن به اشتباهات گذشته را نشانه جوانمردي و كمال يك انسان دانست و تأكيد كرد: اگر برنامه ريزيها از متن مردم بجوشد، امكان بروز خطا در تصميم گيري و اجرا كاهش مي يابد.
وي در بخش ديگري از سخنانش انجام هزينه هاي سنگين تبليغاتي براي تصدي مسووليتهاي تعهدآور را سووال برانگيز خواند و از مردم و بويژه دانشجويان درخواست كرد تا فرياد برآورند و اجازه ندهند در دوران انتخابات، هزينه هاي دهها ميليارد توماني، به شكل گيري مناسبات غلط در دستگاه اجرايي منجر شود و سرنوشت كشور و مردم براي سالها تحت تاثير آثار شوم آن قرار گيرد.
شهردار تهران افزود : اگر تصميم بنده براي حضور در انتخابات قطعي شد، محل تامين هزينه ها را به صورت شفاف و روشن به مردم گزارش خواهم داد تا معلوم شود كه جوانان پرشور و با انگيزه چگونه بدون هيچگونه توقع و چشمداشتي به صورت خودجوش در اين صحنه فعاليت مي كنند.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص برقراري ارتباط با آمريكا گفت : سردمداران آمريكا قطع رابطه را با هدف ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، طراحي و آن را به ايران تحميل كردند اما از آن نتيجه نگرفتند و اينك با پي جويي همان هدف در نظر دارند روابط از دست رفته را بار ديگر برقرار كنند.
دكتر احمدينژاد در ادامه سفر يك روزه خود به اصفهان روز دوشنبه در اجتماع صدها تن از دانشجويان دانشگاه صنعتي اين شهر شركت كرد و طي سخناني نفوذ دين مبين اسلام به اعماق روح و جان مردم ايران را محصول حقيقت جو بودن ملت دانست و تاكيد كرد: اجتماعي بودن و همدلي و همراهي در غم و شادي يكديگر از ويژگيهاي ممتاز ملت ايران است و اتفاقا در نتيجه همين خصوصيات است كه ملت ايران، اسلام را با آغوش باز پذيرفت و عناصر اصلي و حقيقي حيات انسان را در اسلام علوي پيدا كرد، بنابراين بايد توجه كنيم كه مكتب ليبراليسم مبتني بر زندگي لذت جوي فردگراي افراطي هيچ سنخيت و انطباقي با باورها و اعتقادات ملت ايران ندارد.
وي از زمينه سازي براي قطع ارتباط ملتها با گذشته پرافتخار خود به عنوان يك هدف اساسي نظام سلطه ياد كرد و افزود : بر اساس شواهد مسلم و انكار ناپذير تاريخي، ملت ايران در طول حيات خود در بسياري از علوم سرامد جهان بوده و هيچگاه يافته هاي خود را از ديگران كتمان نكرده و آنها را براي استفاده در اختيار بشريت قرار داده است، بنابراين محققين و دانش پژوهان ما بايد جايگاه ممتاز ملت ايران را بر روي منحني و پيوستار رشد خويش بازيابي كنند تا بتوانند جهش هاي بلند علمي را در عرصه هاي مختلف به انجام برسانند.
شهردار تهران توجه به ميراث فرهنگي را نه تنها در حفظ و حراست از ساختمانها بلكه در حفظ و رشد ويژگيهايي مانند خلاقيت، ابتكار، كمال جويي و شجاعت در ملت ايران دانست.
دكتر احمدينژاد همچنين در اجتماع بزرگ دانشجويان دانشگاه اصفهان به پرسشهاي آنان پاسخ گفت و طي آن تصريح كرد: قدرت ملت در اداره كشور و تضمين سلامت نظام اجرايي و اداري، بي بديل است و بدون اتكاء به مردم، هزينه ها بيشتر و بازدهي فعاليتها كمتر خواهد بود.
وي افزود : تك تك مردم در همه مسائل كشور مسوولند و بايد در تصميمات دخالت كنند و به همين دليل نقش مردم در پيشبرد و اعتلاي فرهنگ، اقتصاد و توليد، تامين امنيت و مبارزه با مفاسد يك عامل اساسي و تعيين كننده است و مسوولان كشور و دستگاههاي اداري تنها بايد راه را براي جاري شدن استعداد و توان مردم در عرصه هاي مختلف باز كنند.
شهردار تهران كاخ نشيني و اشرافي گري را سرآغاز انحرافات و پيدايش بسياري از مشكلات دانست و تاكيد كرد: آبروي نظام در سايه اجراي عدالت و خدمت صادقانه به مردم تامين مي شود و كساني كه رويكردهاي اشرافي گرانه خود را با خريد ساختمانها و اتومبيلهاي گران قيمت و انجام هزينه هاي بالا براي دكوراسيون اتاقهاي كار خويش بروز مي دهند و وقيحانه آن را به حساب آبروي نظام مي گذارند، از نظر مردم هيچگونه مقبوليتي ندارند.
وي تصريح كرد: مدير اسلامي، دلسوز جامعه و پيرو مولاي متقيان حضرت امام علي (ع) است و چنين مديري چگونه مي تواند با آگاهي از وجود انسانهاي گرسنه و نيازمند در درون جامعه، سر به بالين نهد يا بدون داشتن هيچگونه دغدغه اي به سفرهاي تفريحي داخلي يا خارجي برود.
دكتر احمدينژاد در پاسخ به سوالي در خصوص تهديد آميز بودن موضعگيريهاي انقلابي گفت : پيام نسل نو، پيام مقاومت و حركت به سمت آرمانهاي الهي است و آينده قطعا از آن ملت ايران است و بنده همواره آماده ام تا هر زمان كه تقدير الهي ايجاب كند، جان ناقابل خويش را براي پاكسازي ساحت اين نظام مقدس تقديم كنم.
وي از عموم مردم خواست تا در انتخاب و گزينش افراد، به تدين، سلامت نفس، تجارب، توانمندي و كارامدي مدعيان تصدي مسووليتهاي مهم توجه كنند وپس از سپردن مناصب به آنان، رهايشان نكنند و با نظارت دقيق و دخالت در تصميم گيريها، سلامت نظام اداري كشور را تضمين كنند.
شهردار تهران تاكيد كرد: در انتخابات رياست جمهوري بايد مولفه اي تشكيل شود كه تبلور خواست ملي باشد.
دكتر احمدينژاد عقل گرايي را در خدمت آرمانگرايي دانست و افزود : آرمانگرايي بدون بهره گرفتن از عقل و انديشه، به مفهوم هيجان كاذب است و عقل گرايي بدون آرمان نيز حاصلي جز درجا زدن ندارد. انسان يك مجموعه هماهنگ است و عقل بايد در خدمت آرمانها قرار بگيرد.
دكتر احمدينژاد در جريان سفر يك روزه خود به شهر اصفهان با حضرت آيت الله مظاهري مدير حوزه علميه اين شهر نيز ديدار و گفت و گو كرد.
وي همچنين با حضور در آسايشگاه جانبازان، با يكايك آنان ديدار و از نزديك در جريان مسائل و مشكلات آنان قرار گرفت.
شهردار تهران در مراسم تشييع پيكر مطهر شهيد طاهر زاده كه پس از سالها تحمل رنج و بيماري به ملكوت اعلي پيوست، نيز شركت كرد و با قرائت فاتحه، ياد و نام او را گرامي داشت.
وي در اين سفر، در يكي از محلات مستضعف نشين شهر اصفهان حضور يافت و با خانواده چند تن از شهداي اين محل ديدار و گفت وگو كرد.
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