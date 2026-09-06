به گزارش خبرنگار مهر، نقشههای هواشناسی از ورود سامانه کمفشار بارشی به استان سمنان از صبح یکشنبه خبر میدهند؛ سامانهای که فعالیت آن بیشتر در نیمه شمالی، ارتفاعات و نواحی شرقی استان خواهد بود.
این سامانه از صبح امروز وارد استان سمنان شده و پیشبینی میشود فعالیت آن از ساعات بعدازظهر در نیمه شمالی، ارتفاعات و مناطق شرقی استان افزایش یابد.
همزمان با فعالیت این سامانه، بارش رگباری باران و در برخی مناطق مستعد احتمال تگرگ پیشبینی شده است. وزش باد و کاهش دمای هوا نیز از دیگر پیامدهای فعالیت این سامانه در نقاط مختلف استان خواهد بود.
پیشبینی وضعیت هوای سمنان
برای شهر سمنان در روز یکشنبه، آسمانی نیمهابری همراه با افزایش ابر، کاهش دما، وزش باد و گردوخاک پیشبینی شده است.
در دامغان نیز وزش باد نسبتاً شدید، افزایش ابر و بارش رگباری باران پیشبینی میشود و احتمال وقوع صاعقه در ارتفاعات شمالی، بهویژه در ساعات بعدازظهر وجود دارد.
رگبار و تگرگ در شاهرود
برای شاهرود نیز از روز یکشنبه تا پایان هفته، بارش رگباری باران و در برخی مناطق احتمال تگرگ، همراه با کاهش دما و وزش باد پیشبینی شده است. از بعدازظهر امروز نیز روند کاهش دمای هوا در این شهرستان آغاز میشود.
در ایوانکی و گرمسار، آسمان در روز یکشنبه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد و گردوخاک پیشبینی میشود.
بر اساس پیشبینی هواشناسی، از روز سهشنبه در ایوانکی، گرمسار، سمنان، آرادان و سرخه نیز افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
بارشهای پراکنده در میامی
برای شهرستان میامی نیز افزایش ابر، وزش باد و بارشهای پراکنده، بهویژه در ساعات بعدازظهر یکشنبه پیشبینی شده است.
بر این اساس، بیشترین فعالیت سامانه بارشی در روز یکشنبه در ارتفاعات، نیمه شمالی و نواحی شرقی استان سمنان خواهد بود و از روزهای آینده با ورود موج جدید بارشی، دامنه فعالیت سامانه به مناطق بیشتری از استان گسترش خواهد یافت.
همچنین کاهش دمای هوا از امروز یکشنبه در تمامی نقاط استان سمنان پیشبینی شده است.
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