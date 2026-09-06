تداوم حملات اسرائیل و وقوع ۱۷ انفجار در یکی از مناطق لبنان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که رژیم صهیونیستی روز گذشته دست کم ۱۷ انفجار را در منطقه المنصوری همزمان با بمب گذاری خانه ها در میس الجبل و حولا، رقم زد.

علاوه بر این انفجارها و تخریب گسترده منازل شهروندان لبنانی، جنگنده های رژیم نیز المنصوری، النبطیه و الدبشه در اطراف کفررمان را بمباران کردند.

دقایقی قبل نیز الجزیره گزارش داد که ۲ حمله هوایی جنگنده های رژیم صهیونیستی اطراف شهر النبطیه و منطقه عربصالیم در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

جنگنده ها و توپخانه رژیم صهیونیستی از صبح امروز حملات وحشیانه خود را علیه مناطق جنوبی لبنان به بهانه مقابله با حزب الله ولی در واقع با هدف تخریب گسترده بخش های کشاورزی و مسکونی از سر گرفته اند.