دستور رسیدگی و پیگیری رئیس جمهور برای حل مشکلات شرق هرمزگان

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهور مشکلات و معضلات شرق هرمزگان را عنوان و خواستار رفع موانع و حل بسیاری از مشکلات کشاورزان، صیادان و توجه ویژه به معیشت مردم شدم، عنوان کرد: پس از بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از شهرستانهای شرق هرمزگان برای تسریع در حل مشکلات و معضلات این شهرستانها دیداری با دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور داشته ام.

نماینده مردم شهرهای میناب، رودان، جاسک، بشاگرد و سیریک اظهارداشت: متاسفانه علیرغم تلاشهای دولت عدالت محور و با تصویب مصوبات عمرانی، اقتصادی و صنعتی برای رونق شرق هرمزگان، همچنان غبار محرومیت بر چهره شرق هرمزگان مانده است.

وی با ابراز گلایه از روند کند عملیات اجرایی پروژه های عمرانی در شرق هرمزگان، بیان داشت: طی نامه ای بسیاری از مشکلات حوزه شرق استان به همراه راهکارها و پیشنهادات برای تسریع در روند حل مشکلات و معضلات این حوزه به رئیس جمهور ارائه دادم، دکتر احمدی نژاد هم دستور بررسی و پیگیری حل این مشکلات را به وزرای مربوطه و دستگاه های زیرمجموعه داد.

هاشمی نخل ابراهیمی روند کندعملیات اجرایی محورهای مواصلاتی دوراهی میناب - رودان و میناب به جاسک را از جمله درخواستهای عنوان شده به رئیس جمهور عنوان کرد و افزود: توسعه و بهسازی راههای مواصلاتی لازمه توسعه است.

ایجاد گمرکات جدید در شرق هرمزگان

وی با تاکید بر احیای گمرکات در شهرهای ساحلی شرق استان خاطرنشان کرد: متاسفانه شهرهای ساحلی غرب و شرق استان هرمزگان با معضل نبود گمرکات و کم بودن اختیارات این کمرگات روبرو هستند از این رو طی نامه ای از رئیس جمهور درخواست احیا گمرک بندر تیاب و کرگان شده ام، همچنین بنادر کوهستک و شهرهای بندری جاسک نیازمند ایجاد گمرک جدید است.

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و صنعتی در سیریک، جاسک و میناب

این نماینده شرق استان هرمزگان در مجلس با بیان ظرفیتها و پتانسیلهای صنعتی در شرق هرمزگان اضافه کرد: وجود ظرفیت معادن و دریا این منطقه را مستعد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و صنعتی کرده از این رو در گفتگو با رئیس جمهور خواستار ایجاد یک منطقه ویژه در شرق استان شدم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دلیل تاخیر و بلاتکلیفی طرحهای عمرانی در شرق هرمزگان را کمبود اعتبارات عنوان کرد و بلاتکلیفی سه ساله تصفیه خانه میناب و رودان با پیشرفت 40 درصدی را از این جمله طرحها دانست.

هاشمی نخل ابراهیمی حل مشکلات آب و برق روستاها و شهرهای میناب، سیریک، رودان، جاسک و بشاگرد را از جمله درخواستهای ارائه شده به رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: 600 روستا در شرق استان مشکل تامین آب شرب دارند، برخی از طریق تانکر آبرسانی می شود برخی مشکل فرسودگی شبکه دارند و برخی هم فاقد آب هستند. همچنین در جلسه علنی مجلس هم خواستار پاسخگویی وزیر نیرو به این وضعیت شده ام.

11 هزار پرونده بلاتکلیف درخواست انشعاب برق

وی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب ارائه خدمات شرکت توزیع برق در شرق هرمزگان مدعی شد بسیاری از روستاهای این حوزه فاقد برق هستند و 11 هزار پرونده درخواست انشعاب برق در شرکت توزیع بلاتکلیف است و شرکت توزیع خواستار تامین اعتبار و یا پرداخت پول از سوی مردم برای ارائه خدمات شده است.

وی تسریع در تخصیص اعتبارات ساخت بیمارستان رودان، میناب و سیریک و سالن ورزشی در شهرستان رودان را از جمله درخواستهای راائه شده به رئیس جمهور عنوان کرد.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس با بیان اینکه ریاست جمهوری باید توجه بیشتری به اجرای مصوبات سفرهای استانی داشته باشد، اظهارداشت: چشم امید مردم مناطق کمتر توسعه یافته و محروم به اجرای مصوبات و رونق اقتصادی و صنعتی در جهت حل مشکلات معیشتی است. علیرغم تصویب احداث کارخانه سیمان، کارخانه پودر آلومینا و پتروشیمی در شهرهای میناب و جاسک طی سفرهای استانی هنوز هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است.

فروش محصولات کشاورزی زیر قیمت بازار

هاشمی نخل ابراهیمی با ابراز تاسف از وضعیت کنونی کشاورزان هرمزگان عنوان کرد: کشاورزان مینابی و رودانی خیار، گوجه فرنگی و بادمجان محصولات کشاورزی را زیر قیمت بازار بفروش می رسانند که این امر موجب خواهد شد تا کشاورزان دیگر علاقه ای به کشت نداشته باشند و شاهد تغییر کاربری اراضی کشاورزی باشیم.

وی ایجاد مشوقهای صادراتی و بر طرف نمودن مشکلات این حوزه را از جمله درخواستهای ارائه شده به دکتر احمدی نژاد بیان کرد و بر این باور بود حمایت از تولید ملی باید در حوزه کشاورزی نمود بیشتری داشته باشد و از واردات بی رویه بسیاری از محصولاتی که در داخل تولید داریم باید جلوگیری شود و امتیازات و مشوقهای تشویقی را برای کشاورزان در حوزه صادرات و فروش به خصوص در فصلهای خاص سال در نظر گرفت.

دستور رئیس جمهور برای حل مشکل فرودگاه جاسک

این نماینده هرمزگان در مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از پروژه های بلاتکلیف در حوزه شرق تبدیل فرودگاه نظامی جاسک به مسافری است، سالن ترانزیت، راه های ورودی و خروجی و باند نشست و برخواست هواپیما آماده است ولی مجوزهای استاندار از سوی فرودگاه های کشور صادر نشده است.

وی عنوان کرد: مقرر شد تا جلسه هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با شرکت فرودگاه های کشور و وزارت راه و شهرسازی برای انجام مراحل صدور مجوز انجام شود تا در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از این فرودگاه باشیم.

هاشمی نخل ابراهیمی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور العمل تبدیل روستاهای بالای سه هزار نفر به شهر خواستار تبدیل مراکز بخشها به شهرها شد و عنوان کرد: بخش بنذرک، لیردف، کوهستک و گاف پارامونت شرایط تبدیل شده از مرکز بخش به شهر را دارا هستند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ظرفیت تبدیل شدن شهرهای رودخانه، هشتبندی و توکهور به شهرستان خبر داد و اظهارداشت: درخواست تبدیل این شهرها به شهرستان برای تسهیل در خدمات رسانی بهتر دولت و افزایش امنیتی در این مناطق به رئیس جمهور ارائه شد و دستور بررسی و پیگیری این موضوع توسط وزیر کشور را داد.

پیگیری طرح خاک خورده توسعه شرق استان

وی با اشاره به ابتر ماندن این طرح که توسط داوودی معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم به تصویب رسید، افزود: در سفر داوودی و تعدادی از وزرای کابینه به شرق هرمزگان مصوبات خوبی برای توسعه و رونق اقتصادی و حل مشکلات معیشتی شرق هرمزگان به تصویب رسید. ولی تا کنون خبری از آغاز عملیات اجرایی بسیاری از این مصوبات نیست.

وی ایجاد پایانه های صادرات نفتی در جاسک، انتقال خط لوله نفت و گاز از نکاء به جاسک، جاده دسترسی به نکاء، احداث 10 اسکله نفتی و تجاری، احداث پتروشیمی از جمله این مصوبات بود که هنوز این مصوبات اجرا و به بهره برداری نرسیده است، در دیدار با رئیس جمهور دکتر محمود احمدی نژاد نامه دستور بررسی و رسیدگی این موضوع را به وزیر نفت داد.