به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی صبح جمعه در آیین افتتاح پلهای آسیبدیده هرمزگان، ضمن قدردانی از حضور و اقدامات مسئولان وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت در استان، اظهار کرد: هرمزگان یکی از استانهای ویژه، استثنایی و حیاتی کشور است و اهمیت راهبردی آن در جریان حوادث و جنگ اخیر بیش از گذشته برای مسئولان کشور آشکار شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای بازسازی پلهای آسیبدیده هرمزگان، افزود: از تلاشهای انجامشده برای تأمین منابع و بازسازی پلهای آسیبدیده استان تشکر میکنم؛ این اقدام ویژه و ارزشمند در مدت کوتاه انجام شد و جای قدردانی دارد.
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تداوم حمایتهای دولت و وزارت راه و شهرسازی از طرحهای عمرانی استان، گفت: برای ادامه فعالیتها و ارتقای شاخصهای راه در سراسر هرمزگان، بهویژه شرق استان، نیازمند توجه و اهتمام بیشتری هستیم.
وی ادامه داد: شرق هرمزگان در کریدور ارتباطی استان از کمترین میزان بزرگراه برخوردار است؛ در مسیر میناب به سمت سیریک و جاسک و همچنین در ادامه مسیر به سمت لیردف، بیش از ۳۵۰ کیلومتر مسیر وجود دارد که حدود ۷۰ کیلومتر آن در دست احداث است و عملیات اجرایی آن از سال گذشته آغاز شده و پیشرفت مناسبی دارد.
درخواست برای آغاز عملیات دو طرح مهم
هاشمی نخلابراهیمی با اشاره به دو طرح مهم در حوزه راههای شرق هرمزگان، خواستار صدور مجوز برای ورود آنها به مرحله پیمان شد و بیان کرد: یکی از این طرحها کمربندی میناب است که بخشی از کریدور محسوب میشود و مطالعات و برآوردهای آن انجام شده است و انتظار داریم دستور داده شود این پروژه وارد مرحله پیمان شود.
وی افزود: طرح دوم، احداث پل دوم رودان در محدوده آبنما است. دو طرف این پل بزرگراه احداث شده و مطالعات آن نیز توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور انجام شده است؛ بنابراین انتظار داریم این پروژه نیز با دستور مسئولان وارد مرحله پیمان شود.
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس تصریح کرد: این پل نیز بخشی از کریدور بندرعباس به سمت رودان، منوجان و کهنوج است و اجرای آن میتواند نقش مهمی در تکمیل شبکه ارتباطی این منطقه داشته باشد.
ضرورت تقویت منابع پروژههای راهسازی
هاشمی نخلابراهیمی همچنین خواستار تقویت منابع مالی پروژههای فعال راهسازی در هرمزگان شد و گفت: انتظار داریم در این سفر، منابع مالی مناسبی برای پیمانکاران فعال در حوزه راههای روستایی، اصلی و زیرساختی اختصاص یابد تا بتوانند با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با اشاره به وضعیت راههای روستایی شرق هرمزگان خاطرنشان کرد: در حوزه راههای روستایی هم در احداث راه و هم در بهسازی و روکش آسفالت، پایینتر از شاخصهای مورد نیاز قرار داریم و لازم است برای جبران این عقبماندگی، توجه و اعتبار بیشتری اختصاص یابد.
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس در پایان از استاندار هرمزگان و مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری مسائل و اجرای طرحهای زیرساختی استان قدردانی کرد.
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